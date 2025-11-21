IR A
"Somos tres con ganas": Valeria Gastaldi reveló el futuro de Bandana tras la interna entre Lissa y Lourdes

La cantante admitió que el "espíritu grupal no atraviesa el mejor momento", pero que la vuelta a los escenarios, prevista para el domingo no se cancelará.

Las artistas atraviesan una fuerte interna que pone dudas el futuro del grupo.

En medio de los rumores y la preocupación de los fanáticos de Bandana, Valeria Gastaldi rompió el silencio: "Somos tres con ganas", reveló y dejó la puerta abierta para las especulaciones sobre el futuro del grupo sin la presencia de Lissa.

La cantante se refirió directamente a la fuerte interna, ente Lissa Vera y Lourdes Fernández, después de que una dijo que que le salvó la vida a la otra, en un escándalo con denuncias de privación ilegítima de la libertad y violencia de género, del exnovio de la segunda.

"Somos tres con ganas de hacerlo. Siempre hay roces en un grupo, pero estamos enfocadas en lo que viene. El regreso de Bandana no está en riesgo por esta pelea", dijo sobre la banda que se presentará el domingo en el boliche Moscú, para celebrar los 25 años de carrera.

Gastaldi opinó que si bien el conflicto entre sus compañeras existe, no es motivo para cancelar los planes que ya estaban en marcha. "El espíritu del grupo no atraviesa el mejor momento", opinó y aclaró que igualmente están enfocadas en el compromiso con el público.

En el programa Intrusos, en América, la artista aseguró que "el show nunca estuvo en duda, está todo armado". En este sentido, se ocupó de llevar tranquilidad a sus seguidores: "Va a ser muy divertido. Las otras cosas son por afuera, muy expuestas. Creo que hay un amor persistente de base, pero también hay mucho ruido y mucho conflicto. Me parece que las cosas hay que hablarlas en la cara y no en los medios".

Vuelve Bandana: quiénes serán parte del show

Este domingo 23 de noviembre volverán al escenario 3 de las integrantes de Bandana, Lourdes Fernández, Virginia Da Cunha, Valeria Gastaldi y María Elizabeth “Lissa” Vera, ya que Ivonne Guzmán decidió alejarse definitivamente del grupo hace varios años.

Gastaldi habló sobre la fiesta L.A.T.M. +35, organizada por el DJ Tommy Muñoz: "Ya terminamos los ensayos, tenemos todo divino. En los ensayos nos llevamos bien. Había un problema de base de antes. No me quiero meter en los problemas de las chicas para no perjudicarlas. Siento que hay que resolver eso, y si no tiene solución, no la tiene".

Aseguró: "Le venimos diciendo a todo el país que vamos a volver y lo vamos a hacer. Por ahora somos tres con ganas de hacerlo, Lissa no. El domingo íbamos a ir a la Peña de Morfi, pero nos bajamos porque no estamos las cuatro".

