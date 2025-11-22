22 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Cuáles son las 5 playas poco conocidas de Uruguay que te harán conectar con la naturaleza

Con el verano a la vuelta de la esquina, el país vecino se consolida como una alternativa accesible y tentadora: costas amplias, buena gastronomía y escapadas rápidas que no requieren grandes planes.

Por
¿Cuáles son las 5 playas poco conocidas que te harán conectar con la naturaleza?

¿Cuáles son las 5 playas poco conocidas que te harán conectar con la naturaleza?

  • Playas extensas, tranquilas y con mucha menos masividad que los destinos clásicos.
  • Gastronomía accesible, sabrosa y perfecta para una escapada de fin de semana.
  • Costos competitivos y opciones para todos los presupuestos.
  • Ideal para viajar sin demasiada planificación: cerca, práctico y relajado.

Uruguay guarda secretos que no aparecen en los folletos turísticos. Lejos de Punta del Este y José Ignacio, existen lugares salvajes rodeados de paisajes que ofrecen otra manera de vivir el verano: más calma y más conexión. ¿Cuáles son las 5 playas poco conocidas que te harán conectar con la naturaleza?

Prevost manifestó su deseo de visitar América Latina.
Te puede interesar:

Gran expectativa por la posible visita del papa León XIV a Argentina: "Quiero ir"

Con el verano acercándose y la búsqueda de destinos accesibles en aumento, el país vecino se posiciona como una opción ideal para una escapada rápida y sin complicaciones. Sus paisajes variados, su oferta cultural en expansión y la cercanía geográfica lo vuelven un destino tentador para quienes quieren desconectar sin viajar demasiado lejos. Entre franjas costeras amplias, ciudades vibrantes y rincones naturales todavía poco explorados, se convierte en una alternativa perfecta para quienes buscan combinar descanso, aventura y buena gastronomía.

Repleto de parques nacionales, bosques de acacias, faros históricos y balnearios casi vírgenes, estas son las cinco costas escondidas que vale la pena descubrir si estás buscando tranquilidad absoluta y un entorno natural único.

playa uruguay

Qué playas uruguayas no son tan conocidas y te harán conectar con la naturaleza

1. La Moza (Parque Nacional Santa Teresa, Rocha)

Una de las joyas del Parque Nacional Santa Teresa, donde la naturaleza se mezcla con historia, bosques inmensos y una costa amplia y diversa.

Por qué es especial:

  • Tiene uno de los mejores escenarios para surfear en la zona.
  • Está rodeada de senderos que conectan playas, miradores y bosques de más de dos millones de árboles.
  • Cuenta con parador, heladería, supermercado y camping para más de 10.000 personas.

Ideal para: jóvenes, aventureros, amantes del surf y viajeros que buscan contacto total con el bosque y el mar.

2. Oceanía del Polonio (entre La Pedrera y Cabo Polonio, Rocha)

Un paraíso escondido entre dos de los balnearios más famosos del país. Oceanía del Polonio mantiene su identidad salvaje, con 357 hectáreas de costa virgen, bosques y dunas infinitas.

Por qué es especial:

  • Sus noches brillan con noctilucas y la luz del Faro de Cabo Polonio.
  • Se puede hacer cabalgatas, ala delta, senderismo y astroturismo.
  • El mar es abierto y poderoso, con un paisaje totalmente agreste.

Ideal para: viajeros que buscan silencio, cielos limpios, experiencias slow y una naturaleza sin intervención humana.

Oceanía del Polonio

3. Playa Del Rivero (Punta del Diablo)

Es una de las tres playas del clásico pueblo pesquero Punta del Diablo, pero sigue conservando su vibra tranquila y familiar.

Por qué es especial:

  • Tiene amplias zonas de arena húmeda y seca para caminar, jugar o hacer deporte.
  • Ofrece clases de surf, paradores, alquiler de sombrillas y guardavidas.
  • A pasos del centro artesanal y del ambiente bohemio del pueblo.

Ideal para: familias, viajeros jóvenes y quienes buscan una playa con servicios pero sin perder el encanto artesanal y relajado del lugar.

4. Costa Azul (La Paloma)

Tranquila, panorámica y famosa por sus avistajes de ballenas entre julio y octubre. En verano, la postal cambia y ofrece un mar abierto con todos los servicios necesarios.

Por qué es especial:

  • El Cerro de la Virgen es uno de los mejores balcones naturales del Atlántico.
  • Arena fina, guardavidas, actividades deportivas y comercios cercanos.
  • Perfecta para quienes buscan combinación de mar y campo.

Ideal para: amantes del paisaje, familias, y viajeros que valoran comodidad sin perder calma.

5. Las Maravillas (La Coronilla)

Bien al norte del país, casi llegando a Brasil, se encuentra este tramo casi virgen dentro de los 8 km de playas de La Coronilla.

Por qué es especial:

  • Alberga el Centro de Tortugas Marinas del Uruguay, que trabaja en conservación y rehabilitación.
  • Cuenta con parador, guardavidas y Wi-Fi, con acceso por un pintoresco puente colgante.
  • Paisajes de naturaleza protegida cerca del Parque Nacional, con fauna abundante y vegetación autóctona.

Ideal para: fanáticos del turismo ecológico, familias curiosas y quienes buscan conocer especies en su ambiente natural.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Uno de los destinos más atractivos para las próximas vacaciones.

Esta playa de Uruguay tiene aguas cálidas y es ideal para visitar y relajarse: dónde se encuentra

Conflicto comercial por un buque uruguayo varado en Turquía con casi 3.000 vacas: los motivos

Conflicto comercial por un buque uruguayo varado en Turquía con casi 3.000 vacas: los motivos

Esta playa de Uruguay es ideal para descansar y no todos la conocen

Esta playa de Uruguay es ideal para descansar y no todos la conocen: qué características tiene y cómo llegar

El mediático estaría en tratamiento por un cuadro depresivo.
play

"Depresivo y medicado": Marcelo Tinelli dejó todos sus proyectos en Argentina y se recluyó en Uruguay

Su entorno protegido convierte cada visita en una experiencia natural inolvidable.

Paisaje rocoso y dunas únicas: esta es la playa ideal para visitar en Uruguay en 2026

Conocé todo sobre los sitios en el país vecino ampliamente recoendados por expertos en Turismo

Esta playa de Uruguay combina avistamiento de ballenas con deportes acuáticos: dónde está

Rating Cero

El actor se tatuó antes de irse del país.

Enamorado de Argentina: el tatuaje que se hizo Johnny Depp para despedirse del país

Producción nacional: este documental tiene testimonios que están causando revuelo en Argentina y es lo más visto de Netflix
play

Producción nacional: este documental tiene testimonios que están causando revuelo en Argentina y es lo más visto de Netflix

La serie introducirá de manera definitiva a los Green Lanterns Hal Jordan y John Stewart dentro del DCU,

La impresionante transformación física de Aaron Pierre: así se veía de más joven

Eugenia Tobal es una de las famosas de Masterchef

El misterioso mensaje de Eugenia Tobal en MasterChef tras la pelea con Martitegui

La cantante fue distinguida por la influencia en la música urbana latinoamericana.

Cazzu aclaró el verdadero estado del conflicto legal por la custodia de su hija con Christian Nodal

Las artistas atraviesan una fuerte interna que pone dudas el futuro del grupo.

"Somos tres con ganas": Valeria Gastaldi reveló el futuro de Bandana tras la interna entre Lissa y Lourdes

últimas noticias

Gatos y mosquitos: cuáles son las enfermedades que tu mascota se puede contagiar.

Gatos y mosquitos: cuáles son las enfermedades que tu mascota se puede contagiar

Hace 16 minutos
play
El Puma Martínez va rumbo a la gloria eterna del boxeo argentinoFoto: Naoki Fukuda

El Puma Martínez ante una noche histórica para el boxeo argentino: va por tres coronas contra Jesse Rodríguez

Hace 31 minutos
Esta historia sorprendió a todos por la posibilidad de negligencia médica

Pensaban que el síntoma del ojo era algo transitorio pero finalmente un médico dio con el motivo y reveló lo peor

Hace 33 minutos
La casa está ubicada en Pueblo Nuevo.

Entre Ríos: incendiaron una casa porque el dueño les pidió que la desalojaran

Hace 42 minutos
El actor se tatuó antes de irse del país.

Enamorado de Argentina: el tatuaje que se hizo Johnny Depp para despedirse del país

Hace 44 minutos