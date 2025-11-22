Cuáles son las 5 playas poco conocidas de Uruguay que te harán conectar con la naturaleza

Con el verano a la vuelta de la esquina, el país vecino se consolida como una alternativa accesible y tentadora: costas amplias, buena gastronomía y escapadas rápidas que no requieren grandes planes.

¿Cuáles son las 5 playas poco conocidas que te harán conectar con la naturaleza?

Uruguay guarda secretos que no aparecen en los folletos turísticos. Lejos de Punta del Este y José Ignacio, existen lugares salvajes rodeados de paisajes que ofrecen otra manera de vivir el verano: más calma y más conexión. ¿Cuáles son las 5 playas poco conocidas que te harán conectar con la naturaleza?

Con el verano acercándose y la búsqueda de destinos accesibles en aumento, el país vecino se posiciona como una opción ideal para una escapada rápida y sin complicaciones. Sus paisajes variados, su oferta cultural en expansión y la cercanía geográfica lo vuelven un destino tentador para quienes quieren desconectar sin viajar demasiado lejos. Entre franjas costeras amplias, ciudades vibrantes y rincones naturales todavía poco explorados, se convierte en una alternativa perfecta para quienes buscan combinar descanso, aventura y buena gastronomía.

Repleto de parques nacionales, bosques de acacias, faros históricos y balnearios casi vírgenes, estas son las cinco costas escondidas que vale la pena descubrir si estás buscando tranquilidad absoluta y un entorno natural único.

Una de las joyas del Parque Nacional Santa Teresa, donde la naturaleza se mezcla con historia, bosques inmensos y una costa amplia y diversa.

Por qué es especial:

Tiene uno de los mejores escenarios para surfear en la zona.

Está rodeada de senderos que conectan playas, miradores y bosques de más de dos millones de árboles.

Cuenta con parador, heladería, supermercado y camping para más de 10.000 personas.

Ideal para: jóvenes, aventureros, amantes del surf y viajeros que buscan contacto total con el bosque y el mar.

2. Oceanía del Polonio (entre La Pedrera y Cabo Polonio, Rocha)

Un paraíso escondido entre dos de los balnearios más famosos del país. Oceanía del Polonio mantiene su identidad salvaje, con 357 hectáreas de costa virgen, bosques y dunas infinitas.

Por qué es especial:

Sus noches brillan con noctilucas y la luz del Faro de Cabo Polonio.

Se puede hacer cabalgatas, ala delta, senderismo y astroturismo.

El mar es abierto y poderoso, con un paisaje totalmente agreste.

Ideal para: viajeros que buscan silencio, cielos limpios, experiencias slow y una naturaleza sin intervención humana.

Oceanía del Polonio

3. Playa Del Rivero (Punta del Diablo)

Es una de las tres playas del clásico pueblo pesquero Punta del Diablo, pero sigue conservando su vibra tranquila y familiar.

Por qué es especial:

Tiene amplias zonas de arena húmeda y seca para caminar, jugar o hacer deporte.

Ofrece clases de surf, paradores, alquiler de sombrillas y guardavidas.

A pasos del centro artesanal y del ambiente bohemio del pueblo.

Ideal para: familias, viajeros jóvenes y quienes buscan una playa con servicios pero sin perder el encanto artesanal y relajado del lugar.

4. Costa Azul (La Paloma)

Tranquila, panorámica y famosa por sus avistajes de ballenas entre julio y octubre. En verano, la postal cambia y ofrece un mar abierto con todos los servicios necesarios.

Por qué es especial:

El Cerro de la Virgen es uno de los mejores balcones naturales del Atlántico.

Arena fina, guardavidas, actividades deportivas y comercios cercanos.

Perfecta para quienes buscan combinación de mar y campo.

Ideal para: amantes del paisaje, familias, y viajeros que valoran comodidad sin perder calma.

5. Las Maravillas (La Coronilla)

Bien al norte del país, casi llegando a Brasil, se encuentra este tramo casi virgen dentro de los 8 km de playas de La Coronilla.

Por qué es especial:

Alberga el Centro de Tortugas Marinas del Uruguay, que trabaja en conservación y rehabilitación.

Cuenta con parador, guardavidas y Wi-Fi, con acceso por un pintoresco puente colgante.

Paisajes de naturaleza protegida cerca del Parque Nacional, con fauna abundante y vegetación autóctona.

Ideal para: fanáticos del turismo ecológico, familias curiosas y quienes buscan conocer especies en su ambiente natural.