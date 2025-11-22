Quién es el conductor que mató a una familia en la Ruta 22 en Neuquén: tenía libertad condicional por narcotráfico El joven volvía de una fiesta al momento del choque y sufrió varios golpes. Tiene 30 años y fue sometido a exámenes toxicológicos: dio positivo en alcoholemia. Por







El conductor que mató a una familia tenía libertad condicional por narcotráfico. Redes sociales

Axel Araneda, un hombre de 30 años que se encontraba en libertad condicional por una condena vinculada al narcotráfico, fue identificado como el conductor de la camioneta Volkswagen Amarok que generó el choque fatal en la Ruta 22. Según fuentes policiales, manejaba bajo los efectos del alcohol al momento del impacto que terminó con la vida de cuatro integrantes de una familia.

El accidente ocurrió el viernes a la mañana, en el kilómetro 1.203 de la Ruta 22, entre Fernández Oro y Allen. La familia se encontraba a un costado de la calle acomodando equipaje, que se había desprendido del techo de su Ford EcoSport cuando la Amarok los embistió desde atrás.

Araneda fue asistido en el lugar con golpes visibles, pero consciente. Fue trasladado al hospital local, donde los análisis toxicológicos confirmaron que conducía con 0,46 gramos de alcohol por litro de sangre. El resultado positivo en el test llevó a que lo detuvieran y quede a disposición de la Justicia.

El conductor había sido condenado junto a familiares en 2019 por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Esa causa estaba vinculada a una investigación más amplia sobre el reacomodamiento de grupos dedicados al narcotráfico en Allen, tras la desarticulación del denominado Clan Montecino y la caída de Héctor "Condorito" Dávila, según publicó LM Neuquén.

En 2022, Araneda obtuvo la libertad condicional bajo una serie de pautas estrictas fijadas por el Tribunal Oral Federal de General Roca, mientras su defensa mantenía una apelación ante la Corte Suprema. Este año, el máximo tribunal ratificó el fallo original, por lo que Araneda continuaba en libertad, cumpliendo las obligaciones impuestas por la Justicia.

En cuanto al momento del choque, los investigadores creen que el conductor regresaba de una salida nocturna en Cipolletti. En sus redes sociales, horas antes del accidente, había compartido publicaciones que mostraban que había pasado la noche de fiesta.