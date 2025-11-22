Producción nacional: este documental tiene testimonios que están causando revuelo en Argentina y es lo más visto de Netflix El nuevo film argentino ya es furor: con testimonios inéditos y material real, reconstruye el crimen de Fernando Báez Sosa y reabre preguntas incómodas sobre violencia, justicia y sociedad.







Producción nacional: este documental tiene testimonios que están causando revuelo en Argentina y es lo más visto de Netflix. Se trata de una miniserie que reconstruye, con material real e inéditas voces en primera persona, el crimen de Fernando Báez Sosa ocurrido en Villa Gesell.

A través de cámaras de seguridad, audios y testimonios claves, la serie expone cómo un ataque de menos de un minuto cambió para siempre la vida de una familia y sacudió al país entero. Con un relato sobrio y una mirada social más amplia, el relato revisita los hechos, el juicio y las tensiones culturales que aún hoy generan debate. Es una pieza profunda, dura y necesaria para entender un caso que marcó a la Argentina.

La producción destaca por su rigurosidad y su tono respetuoso. Sin recurrir al morbo, la historia de Martín Rocca logra un equilibrio entre información, emoción y análisis social. El uso de imágenes reales le da una potencia irrefutable, mientras que los testimonios ordenan la historia con claridad narrativa. La propuesta también abre el juego a reflexiones sobre violencia, masculinidad y responsabilidad colectiva, aunque evita caer en conclusiones cerradas. El resultado es un documental sólido, sensible y necesario, que permite mirar un caso emblemático de la Argentina reciente desde múltiples perspectivas.

50 segundos Sinopsis de 50 segundos, la serie documental estreno de Netflix Esta serie documental explora el caso de Fernando Báez Sosa, cuyo asesinato a golpes por parte de un grupo de jóvenes quedó grabado en video, hecho que conmocionó a la Argentina.

Tráiler de 50 segundos Embed - 50 segundos: El caso Fernando Báez Sosa (Trailer oficial español) Reparto de 50 segundos Aunque no hay actores, 50 segundos se sostiene en las voces que dan forma al relato: los padres de Fernando Báez Sosa, quienes aportan los momentos más conmovedores; testigos presenciales de la noche del ataque; abogados defensores y querellantes; periodistas que cubrieron el caso desde el día uno; especialistas en violencia juvenil y dinámicas grupales; y hasta familiares de los acusados.

Cada intervención suma un ángulo diferente que ayuda a reconstruir el hecho, el contexto y las consecuencias sociales del caso.