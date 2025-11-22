IR A
IR A

Producción nacional: este documental tiene testimonios que están causando revuelo en Argentina y es lo más visto de Netflix

El nuevo film argentino ya es furor: con testimonios inéditos y material real, reconstruye el crimen de Fernando Báez Sosa y reabre preguntas incómodas sobre violencia, justicia y sociedad.

Producción nacional: este documental tiene testimonios que están causando revuelo en Argentina y es lo más visto de Netflix

Producción nacional: este documental tiene testimonios que están causando revuelo en Argentina y es lo más visto de Netflix

Producción nacional: este documental tiene testimonios que están causando revuelo en Argentina y es lo más visto de Netflix. Se trata de una miniserie que reconstruye, con material real e inéditas voces en primera persona, el crimen de Fernando Báez Sosa ocurrido en Villa Gesell.

Fernando Báez Sosa, a la izquierda, y sus padres, a la derecha.
Te puede interesar:

Los secretos sobre la serie del crimen de Fernando Báez Sosa: ¿quieren humanizar a los asesinos?

A través de cámaras de seguridad, audios y testimonios claves, la serie expone cómo un ataque de menos de un minuto cambió para siempre la vida de una familia y sacudió al país entero. Con un relato sobrio y una mirada social más amplia, el relato revisita los hechos, el juicio y las tensiones culturales que aún hoy generan debate. Es una pieza profunda, dura y necesaria para entender un caso que marcó a la Argentina.

La producción destaca por su rigurosidad y su tono respetuoso. Sin recurrir al morbo, la historia de Martín Rocca logra un equilibrio entre información, emoción y análisis social. El uso de imágenes reales le da una potencia irrefutable, mientras que los testimonios ordenan la historia con claridad narrativa. La propuesta también abre el juego a reflexiones sobre violencia, masculinidad y responsabilidad colectiva, aunque evita caer en conclusiones cerradas. El resultado es un documental sólido, sensible y necesario, que permite mirar un caso emblemático de la Argentina reciente desde múltiples perspectivas.

50 segundos

Sinopsis de 50 segundos, la serie documental estreno de Netflix

Esta serie documental explora el caso de Fernando Báez Sosa, cuyo asesinato a golpes por parte de un grupo de jóvenes quedó grabado en video, hecho que conmocionó a la Argentina.

Tráiler de 50 segundos

Embed - 50 segundos: El caso Fernando Báez Sosa (Trailer oficial español)

Reparto de 50 segundos

Aunque no hay actores, 50 segundos se sostiene en las voces que dan forma al relato: los padres de Fernando Báez Sosa, quienes aportan los momentos más conmovedores; testigos presenciales de la noche del ataque; abogados defensores y querellantes; periodistas que cubrieron el caso desde el día uno; especialistas en violencia juvenil y dinámicas grupales; y hasta familiares de los acusados.

Cada intervención suma un ángulo diferente que ayuda a reconstruir el hecho, el contexto y las consecuencias sociales del caso.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Esta serie de Netflix tiene escenas que encienden la pantalla.
play

La serie subida de tono que todo el mundo está viendo en Netflix: no te la podés perder

Conocé cuáles son las Películas que está en el Top 1 de Netflix
play

Esta película con actores de renombre, una historia policial y un final increíble es lo más visto de Netflix: de cuál se trata

Una experiencia cinematográfica que integra emoción, belleza visual y fuertes mensajes sobre lo que realmente importa en la vida.
play

Romance. ambición y oportunidades de la vida: la película de Netflix que arrasa

Con solo seis episodios, se convirtió en una de las propuestas más consumidas del catálogo reciente.
play

Está en Netflix, tiene solo 6 capítulos y te atrapa con su acción y su juego mortal

Esta película de Netflix es protagonizada por Brooke Shields.
play

Está en Netflix y es una película que te va a hacer pensar en tus relaciones pasadas

La ficción que tanto se ha mencionado a lo largo de este artículo se llama Ausente, y su reciente llegada al catálogo de Netflix ha despertado nuevamente el interés por los thrillers psicológicos.
play

Thriller psicológico: de qué se trata Ausente, la serie que está siendo cada vez más vista en Netflix

últimas noticias

Gatos y mosquitos: cuáles son las enfermedades que tu mascota se puede contagiar.

Gatos y mosquitos: cuáles son las enfermedades que tu mascota se puede contagiar

Hace 10 minutos
play
El Puma Martínez va rumbo a la gloria eterna del boxeo argentinoFoto: Naoki Fukuda

El Puma Martínez ante una noche histórica para el boxeo argentino: va por tres coronas contra Jesse Rodríguez

Hace 25 minutos
Esta historia sorprendió a todos por la posibilidad de negligencia médica

Pensaban que el síntoma del ojo era algo transitorio pero finalmente un médico dio con el motivo y reveló lo peor

Hace 27 minutos
La casa está ubicada en Pueblo Nuevo.

Entre Ríos: incendiaron una casa porque el dueño les pidió que la desalojaran

Hace 36 minutos
El actor se tatuó antes de irse del país.

Enamorado de Argentina: el tatuaje que se hizo Johnny Depp para despedirse del país

Hace 38 minutos