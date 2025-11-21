IR A
Cazzu aclaró el verdadero estado del conflicto legal por la custodia de su hija con Christian Nodal

La reina del trap aclaró ante la prensa internacional que a pesar de la separación, la prioridad con el cantante mexicano es el bienestar de Inti.

La cantante fue distinguida por la influencia en la música urbana latinoamericana.

Durante su reciente viaje a México, Cazzu habló sobre el verdadero estado del conflicto legal por la custodia de su hija con su expareja, el cantante mexicano Christian Nodal: "No hay ningún conflicto legal por la custodia, es una mentira".

La conductora se sorprendió al ver a la cantante en el móvil de televisión.
Moria Casán reaccionó al ver a Lissa Vera sin maquillaje y recién levantada: "Estás muy..."

En su declaración, la artista explicó la razón de la ausencia de Inti durante la gira en el exterior: "La relación es buena, estamos enfocados en la niña. Simplemente no la traje a la gira porque es muy pequeña, los viajes largos y los cambios de horario la afectan. Nodal está con ella, es lo mejor para Inti en este momento".

Además de desmentir que haya una guerra judicial, la "reina del trap" aseguró que, a pesar de la separación, la prioridad de ambos es el bienestar de Inti y que mantienen una relación cordial como padres.

También respondió a las preguntas sobre los supuestos planes de boda de Nodal con Ángela Aguilar: "Ese tema a mi no me importa, no sé nada de eso y tenemos vidas muy alejadas, así que no hay nada que realmente nos conecte", aclaró.

Cazzu fue galardonada como "figura del año"

Cazzu fue una de las artistas femeninas destacadas de los Premios MOTY 2025, en México, al ser nombrada "Figura del Año", un reconocimiento que subraya su impacto como una de las artistas más influyentes de la música urbana latinoamericana.

“Me han pasado cosas increíbles este año, y quiero dedicarle este premio a todas las mujeres que se han sentido abrazadas por alguna de las cosas que pude haber dicho o hecho”, dijo la trapera que marca tendencia y amplió las fronteras del género en la región.

