El misterioso mensaje de Eugenia Tobal en MasterChef tras la pelea con Martitegui

En medio de la versión de renuncia por un fuerte cruce con el polémico jurado, la actriz apareció en redes sociales desde los alrededores del set de grabación: su actitud y tranquilidad sorprendieron a todos.

El detrás de escena de MasterChef Celebrity quedó envuelto en dudas e incertidumbre luego de que trascendiera la supuesta renuncia de Eugenia Tobal tras un tenso enfrentamiento con el chef Germán Martitegui .

El conflicto, que detonó la supuesta salida de la actriz, se originó por un plato con una profunda carga emocional. Tobal presentó, muy emocionada, un brownie dedicado a su madre y la reacción del particular jurado fue tan dura que la hizo llorar.

Según revelaron fuentes cercanas a la producción, Martitegui le habría dicho una frase lapidaria que no salió al aire: "¿Pero qué tenés en la cabeza? ¿Cómo vas a presentar esto?". La frase fue el quiebre que hizo que la actriz replantee su participación en el certamen y piense en abandonar.

En los últimos días, los rumores se intensificaron, porque personas relacionadas al programa aseguraron que Tobal estaba grabando su "despedida" de la competencia. Sin embargo, la actriz utilizó sus redes sociales para compartir historias que generaron confusión.

En sus redes sociales, se mostró en un video tipo selfie, mientras caminaba a los camarines desde el propio set del programa, lo que desmentiría o, por lo menos, pondría en duda una renuncia inminente.

Eugenia Tobal y la historia de Instagram que causó más dudas que certezas

"Bueno, estamos grabando. Así que gracias por todos los mensajes hermosos que me mandaron. Acá seguimos", comentó la actriz y dejó la incógnita sobre la fecha exacta de las grabaciones y si la renuncia finalmente se hizo efectiva o no.

Eugenia Tobal y una historia de Instagram en el set de Masterchef Instagram

En su historia también aparece Evangelina Anderson, con quien comparte participación en Masterchef Celebrity. Hubo un divertido intercambio y la modelo, madre de tres hijos, le dedicó unas palabras de admiración: "A la mujer más buena y linda del mundo me la acabo de encontrar". Tobal escribió "Te amo" en su story, en referencia a la exmujer de Martín Demichelis.

Tobal con Anderson en una historia de Instagram antes de Masterchef Instagram

De esta manera, Eugenia logró calmar las aguas y agradeció "los mensajes hermosos" de sus seguidores, aunque el drama del reality de cocina y el cruce con Martitegui sigue vivo en redes sociales, lo que parece ser uno más de los condimentos que buscan mantener entretenidos a los fanáticos del programa, más allá de las ediciones grabadas.