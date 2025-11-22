La impresionante transformación física de Aaron Pierre: así se veía de más joven El actor británico sorprendió con una preparación intensa para interpretar a John Stewart. Su entrenamiento combinó fuerza, artes marciales y estiramientos profundos para alcanzar su mejor versión.







La serie introducirá de manera definitiva a los Green Lanterns Hal Jordan y John Stewart dentro del DCU, Instagram

El notable cambio físico de Aaron Pierre llamó la atención por la exigente preparación que adoptó para interpretar a John Stewart en Lanterns.

Su entrenamiento combinó artes marciales, trabajo de fuerza y estiramientos profundos para potenciar su rendimiento.

El actor ya había mostrado un primer cambio corporal en 2024, pero el desafío de DCU lo llevó a alcanzar su mejor forma.

La transformación acompaña el alto nivel de expectativa por la nueva serie de DC Studios que llegará en 2026. La transformación física de Aaron Pierre se convirtió en uno de los temas más comentados entre los seguidores del universo de DC, especialmente luego de haberse dado a conocer qué interpretará a John Stewart en la próxima serie Lanterns. Su cambio impactante responde a una preparación intensa que lo llevó a adoptar disciplinas y rutinas nuevas para encarar el personaje.

En un año donde DC Studios avanza con estrenos muy importantes y nuevas producciones, Lanterns se ubica como una de las ficciones más esperadas. La serie introducirá de manera definitiva a los Green Lanterns Hal Jordan y John Stewart dentro del DCU, y Pierre debía estar a la altura del desafío físico que el personaje demanda.

Aaron Pierre Redes sociales El actor británico, que ya había mostrado un cambio previo para la película Rebel Ridge, llevó su entrenamiento a un nivel superior para esta producción. Esa evolución, sumada a sus declaraciones sobre el proceso, permitió dimensionar el trabajo que realizó para lograr un cuerpo más fuerte y funcional.

Aaron Pierre Redes sociales Éxitos de Aaron Pierre Aaron Pierre comenzó su carrera televisiva en 2017 con Prime Suspect 1973, y desde entonces sumó participaciones en títulos como Britannia, Krypton y Genius: MLK/X. En cine trabajó en producciones como Foe y Rebel Ridge, proyectos que marcaron diferentes etapas en su crecimiento profesional.

Para Lanterns, el actor potenció aún más su físico mediante una rutina que integró boxeo, jiu-jitsu brasileño, trabajo de pesas, remo y ejercicios de estiramiento prolongado. Según contó a Men’s Health, llevó adelante prácticas como dominadas, remos con cable y mancuernas, junto con sesiones silenciosas de yoga Yin que exigían fuerza mental. El jiu-jitsu, en particular, se convirtió en su ejercicio cardiovascular predilecto por el desafío técnico constante que representa.

Aaron pierre Redes sociales Aunque Lanterns aún no tiene fecha confirmada, se espera su estreno para principios de 2026 en HBO Max, según adelantaron desde DC Studios y Warner Bros.