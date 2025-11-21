Escándalo con una policía que grabó videos explícitos con el uniforme y los subió a las redes sociales: fue suspendida La agente, que compartía el contenido en Tik Tok, X y Only Fans, se filmaba sola e incluso en situaciones comprometidas con terceras personas. Había ingresado a la fuerza de la Ciudad de Buenos Aires hacía tres años y tres meses. Por







La oficial era conocida como Nicole V y compartía el contenido en distintas cuentas.

Una policía de la Ciudad de Buenos Aires fue suspendida luego de que se descubra que grababa videos explícitos con el uniforme y los compartía en redes sociales como Tik Tok, X y Only Fans. La agente, que había ingresado a la fuerza hacía tres años y tres meses, se filmaba sola e incluso en situaciones comprometidas con terceras personas.

El escándalo comenzó cuando la mujer pidió licencia médica en la fuerza y la junta de la Policía de la Ciudad le realizó diversos estudios para determinar su aptitud psicofísica. En la investigación salió a la luz que la agente tenía distintas cuentas en las plataformas ya mencionadas donde compartía el contenido sexual explícito.

“Se observa a la oficial junto a otra persona jugando al pool, ambas vistiendo el uniforme institucional sin distintivos identificatorios”, indicaron las autoridades en el informe oficial.

Embed @itsnicolehot Venis? sonido original - ItsNicole Además marcaron que la conducta de la agente “afecta notablemente el prestigio de la institución” y constituye un “uso indebido de las prendas y equipo policial asignado”.