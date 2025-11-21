21 de noviembre de 2025 Inicio
Escándalo con una policía que grabó videos explícitos con el uniforme y los subió a las redes sociales: fue suspendida

La agente, que compartía el contenido en Tik Tok, X y Only Fans, se filmaba sola e incluso en situaciones comprometidas con terceras personas. Había ingresado a la fuerza de la Ciudad de Buenos Aires hacía tres años y tres meses.

La oficial era conocida como Nicole V y compartía el contenido en distintas cuentas. 

La oficial era conocida como Nicole V y compartía el contenido en distintas cuentas. 

Una policía de la Ciudad de Buenos Aires fue suspendida luego de que se descubra que grababa videos explícitos con el uniforme y los compartía en redes sociales como Tik Tok, X y Only Fans. La agente, que había ingresado a la fuerza hacía tres años y tres meses, se filmaba sola e incluso en situaciones comprometidas con terceras personas.

Fue a hacerse un implante dental a una clínica de Belgrano y murió en la cirugía

El escándalo comenzó cuando la mujer pidió licencia médica en la fuerza y la junta de la Policía de la Ciudad le realizó diversos estudios para determinar su aptitud psicofísica. En la investigación salió a la luz que la agente tenía distintas cuentas en las plataformas ya mencionadas donde compartía el contenido sexual explícito.

“Se observa a la oficial junto a otra persona jugando al pool, ambas vistiendo el uniforme institucional sin distintivos identificatorios”, indicaron las autoridades en el informe oficial.

Además marcaron que la conducta de la agente “afecta notablemente el prestigio de la institución” y constituye un “uso indebido de las prendas y equipo policial asignado”.

Cuando las autoridades tomaron conocimiento del hecho, la Policía porteña le inició un sumario y fue suspendida de su cargo. El 16 de octubre fue pasada a disponibilidad, por lo que no podrá ejercer el cargo.

