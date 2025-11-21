Una policía de la Ciudad de Buenos Aires fue suspendida luego de que se descubra que grababa videos explícitos con el uniforme y los compartía en redes sociales como Tik Tok, X y Only Fans. La agente, que había ingresado a la fuerza hacía tres años y tres meses, se filmaba sola e incluso en situaciones comprometidas con terceras personas.
El escándalo comenzó cuando la mujer pidió licencia médica en la fuerza y la junta de la Policía de la Ciudad le realizó diversos estudios para determinar su aptitud psicofísica. En la investigación salió a la luz que la agente tenía distintas cuentas en las plataformas ya mencionadas donde compartía el contenido sexual explícito.
“Se observa a la oficial junto a otra persona jugando al pool, ambas vistiendo el uniforme institucional sin distintivos identificatorios”, indicaron las autoridades en el informe oficial.
Además marcaron que la conducta de la agente “afecta notablemente el prestigio de la institución” y constituye un “uso indebido de las prendas y equipo policial asignado”.
Cuando las autoridades tomaron conocimiento del hecho, la Policía porteña le inició un sumario y fue suspendida de su cargo. El 16 de octubre fue pasada a disponibilidad, por lo que no podrá ejercer el cargo.