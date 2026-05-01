Juli Poggio se plantó y respondió con todo a las críticas por su llamativo cambio estético

La influencer enfrentó los comentarios tras su paso por los Martín Fierro de la Moda, donde su nueva imagen generó revuelo y cuestionó al odontólogo que desaprobó el retoque en sus dientes.

La mediática Julieta Poggio reapareció tras el escándalo mediático que provocó su reciente cambio estético en los dientes, que pudo verse ante las cámaras durante la transmisión de los Martín Fierro de la Moda . La ex Gran Hermano remarcó que tiene derecho a decidir sobre su propia imagen y disparó contra el odontólgo que reprobó sus nuevos dientes.

En Intrusos, la influencer contratacó al profesional que criticó sus dientes en redes sociales. "Dudo que sea un odontólogo verdadero. Yo no iría a un odontólogo que lo único que hace es tener en su feed videos criticando a otros colegas. Subí algo de tu trabajo a ver si podés", lanzó Julieta, visiblemente molesta por la exposición y el escrutinio sobre su imagen. La joven reconoció que estas repercusiones negativas siempre logran lastimar su sensibilidad habitual.

Ante las cámaras de América TV, la joven explicó que el arreglo realizado fue temporal y la intención era experimentar cómo quedaba. "Las quería probar, hice un procedimiento que vos podés probar y sacártelo y que tus dientes queden perfectos. Entonces quería probar, probé. Tengo un trabajo ahora que requiere planos muy de cerca que no podía tenerlos. Entonces me las saqué y listo", detalló la actriz.

Con una postura aguerrida, la joven aseguró que no debe rendir cuentas a quienes la critican. "Me parece que no tengo que darle ninguna explicación ni pedirle permiso a nadie para hacerme un procedimiento", remarcó Poggio. La ex "hermanita" dio por cerrado el debate y confirmó que cada vez que quiera, se realizará retoques.

El impacto de Pampita y Juli Poggio en la gala de los Martín Fierro de la Moda

En la reciente edición de los Martín Fierro de la Moda, tanto Pampita como Juli Poggio capturaron todas las miradas con sus peinados y atuendos. La modelo y conductora optó por un tono castaño oscuro profundo que resaltó su elegancia clásica en la alfombra roja. Su vestido sirena blanco con lunares negros terminó por consolidar una de las apuestas más sofisticadas de la noche.

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Por su parte, Poggio redobló la apuesta con un cabello cobrizo intenso, rulos definidos y un flequillo recto que llamaron la atención de todos. La actriz lució un diseño blanco de corte escultórico con transparencias y aplicaciones. Ambas demostraron que los cambios de look son fundamentales para marcar tendencia en el competitivo mundo de la moda.

Mientras Carolina Ardohain mantuvo una línea sobria, Julieta rompió moldes con una estructura visual mucho más moderna y arriesgada. Cada detalle en el pelo y en el vestuario fue analizado minuciosamente y aprobado por casi todos los críticos fashionistas más relevantes de Argentina.