2 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Central Córdoba (SE) vs. Boca, por el Torneo Apertura: a qué hora es, formaciones y cómo verlo en vivo

Si bien el conjunto Xeneize ya tiene la clasificación asegurada a los octavos de final, irá en búsqueda de los tres puntos para quedar en la cima de la Zona A, lo que le daría la chance de definir las próximas instancias en La Bombonera.

Por
Boca jugará en Santiago del Estero frente a Central Códova desde las 16:15.

Boca jugará en Santiago del Estero frente a Central Códova desde las 16:15.

@cacc_sde

Boca jugará frente a Central Córdoba este sábado en Santiago del Estero en el marco de la fecha 9 pendiente del Torneo Apertura, con la intención de recuperarse del golpe obtenido en la Copa Libertadores y sumar de a tres para no perderle pisada a Estudiantes, líder de la Zona A.

Claudio Úbeda rotará el equipo de Boca para el duelo con Central Córdoba. 
Te puede interesar:

La sorpresa en la formación que prepara Úbeda en Boca para enfrentar a Central Córdoba

En lo que respecta a la última jornada del torneo local, la fecha que había sido suspendida luego de convocar a un paro para apoyar a las autoridades de la AFA, el conjunto Xeneize llega a este cruce con la ilusión intacta: suma 27 puntos y está a solo uno del Pincha. En caso de ganar y que no lo haga el conjunto de La Plata, los de La Boca se quedarán con el liderazgo del grupo y definirá las instancias siguientes, salvo la final, en La Bombonera.

Pensando en este choque, Claudio Úbeda apostaría por un 11 titular completamente suplente, ya que el próximo la delegación deberá viajar a Ecuador para enfrentar a Barcelona de Guayaquil por la Libertadores.

De esta manera, el Sifón realizaría varios cambios respecto del equipo que cayó ante Cruzeiro en Brasil: solo Leandro Brey mantendrá su puesto en el arco. En la última línea, Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Malcom Braida. En el mediocampo volverá a jugar Williams Alarcón luego de 11 partidos junto a Tomás Belmonte.

Si bien en el ataque podría apostar por Alan Velasco, Ángel Romero, Exequiel Zeballos y Milton Giménez, no se descarta la posibilidad de volver a ver desde el arranque a Kevin Zenón, que fue suplente en Brasil luego de algunos partidos fuera del banco.

Por su parte, el Ferroviario, solo tiene la ilusión de jugar contra Boca e ir en busca de un triunfo histórico ya que no tiene aspiraciones en el certamen. El elenco de Lucas Pusineri, que viene de vencer a Platense, está en la 13° y ya no tiene posibilidades numéricas de ubicarse en los primeros ocho para lograr el pase a los octavos de final.

Central Córdoba (SdE) vs. Boca: cómo verlo en vivo y a qué hora

  • Hora: 16.15
  • Televisión: TNT Sports Premium
  • Estadio: Madre de Ciudades
  • Árbitro: Nazareno Arasa
  • VAR: Lucas Novelli

Central Córdoba (SdE) vs. Boca: probables formaciones

  • Central Córdoba: Alan Aguerre; Alejandro Maciel, Yuri Casermeiro, Agustín Quiroga; Tiago Cravero; Fernando Martínez, Matías Vera, Diego Barrera, Lucas González; Michael Santos y Ezequiel Naya. DT: Lucas Pusineri.
  • Boca: Leandro Brey; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Williams Alarcón; Ángel Romero, Alan Velasco, Exequiel Zeballos; y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Paulo Dybala junto a Oriana Sabatini y Catherine Fulop.

Catherine Fulop lanzó una inesperada revelación sobre Paulo Dybala que ilusiona a Boca

Tamara Rojas cargó contra Mariano Closs.
play

El explosivo posteo de la esposa de Bareiro contra Closs tras la expulsión en Cruzeiro - Boca

Tras el escándalo en el Mineirao, se conoció el informe del árbitro del partido entre Cruzeiro y Boca. 

Se filtró el informe del árbitro Ostojich tras el partido contra Cruzeiro: ¿Hay sanciones para Boca?

Gerson fue titular contra Boca.

Una figura de Cruzeiro destrozó a los jugadores de Boca: "Vinieron a provocar y jugar sucio"

Conmebol inició el proceso de investigación que derivará enun expediente disciplinario por los hechos de racismo

Detuvieron a un hincha de Boca en Brasil por hacer gestos racistas en el partido frente a Cruzeiro

Bareiro hizo un reflexivo posteo tras la expulsión.
play

Las disculpas de Bareiro por la expulsión en Brasil: "Toca tragar mierda"

Rating Cero

La cantante debió afrontar trabajos cotidianos mientras perseguía sus aspiraciones. artísticas.

Impensado: ¿Sabías de qué trabajaba Madonna antes de ser famosa?

Voy a volver con Cinzia y le vamos a romper el o… a todos, le había dicho a Eduardo antes de irse.

Polémico video en Gran Hermano 2026: ¿sabía Sol Abraham que salía y volvía Cinzia?

El actor murió en el restaurante que estaba por inaugurar.

Murió el actor coreano Park Dong-bin a los 56 años

Se separó Adabel Guerrero.

Se confirmó la separación de Adabel Guerrero tras 17 años de relación

Las mediáticas comparten la terna con Georgina Barbarossa entre otras figuras.
play

Moria Casán cruzó a Wanda Nara por los Martín Fierro: "Tiene un programa grabado"

La artista habría firmado el mejor acuerdo económico en la historia del reality en Argentina. 

Andrea del Boca vuelve a Gran Hermano: los detalles médicos y el contrato millonario

últimas noticias

La decisión fue oficializada mediante el Decreto 292/2026, publicado en el Boletín Oficial.

ANSES: ¿aumenta el bono para jubilados y pensionados en mayo 2026?

Hace 7 minutos
La cantante debió afrontar trabajos cotidianos mientras perseguía sus aspiraciones. artísticas.

Impensado: ¿Sabías de qué trabajaba Madonna antes de ser famosa?

Hace 12 minutos
Voy a volver con Cinzia y le vamos a romper el o… a todos, le había dicho a Eduardo antes de irse.

Polémico video en Gran Hermano 2026: ¿sabía Sol Abraham que salía y volvía Cinzia?

Hace 13 minutos
El hombre caminó varios kilómetros con los restos de su hermana hasta el banco. 

Insólito: un hombre llevó el cuerpo de su hermana al banco para retirar sus ahorros

Hace 24 minutos
Chilavert rendido a los pies de Santiago Beltrán. 

La banca de Chilavert a Santiago Beltrán: "Argentina encontró el remplazo del Dibu Martínez"

Hace 39 minutos