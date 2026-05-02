Central Córdoba (SE) vs. Boca, por el Torneo Apertura: a qué hora es, formaciones y cómo verlo en vivo Si bien el conjunto Xeneize ya tiene la clasificación asegurada a los octavos de final, irá en búsqueda de los tres puntos para quedar en la cima de la Zona A, lo que le daría la chance de definir las próximas instancias en La Bombonera. Por + Seguir en







Boca jugará en Santiago del Estero frente a Central Códova desde las 16:15. @cacc_sde

Boca jugará frente a Central Córdoba este sábado en Santiago del Estero en el marco de la fecha 9 pendiente del Torneo Apertura, con la intención de recuperarse del golpe obtenido en la Copa Libertadores y sumar de a tres para no perderle pisada a Estudiantes, líder de la Zona A.

En lo que respecta a la última jornada del torneo local, la fecha que había sido suspendida luego de convocar a un paro para apoyar a las autoridades de la AFA, el conjunto Xeneize llega a este cruce con la ilusión intacta: suma 27 puntos y está a solo uno del Pincha. En caso de ganar y que no lo haga el conjunto de La Plata, los de La Boca se quedarán con el liderazgo del grupo y definirá las instancias siguientes, salvo la final, en La Bombonera.

Pensando en este choque, Claudio Úbeda apostaría por un 11 titular completamente suplente, ya que el próximo la delegación deberá viajar a Ecuador para enfrentar a Barcelona de Guayaquil por la Libertadores.

De esta manera, el Sifón realizaría varios cambios respecto del equipo que cayó ante Cruzeiro en Brasil: solo Leandro Brey mantendrá su puesto en el arco. En la última línea, Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Malcom Braida. En el mediocampo volverá a jugar Williams Alarcón luego de 11 partidos junto a Tomás Belmonte.

Si bien en el ataque podría apostar por Alan Velasco, Ángel Romero, Exequiel Zeballos y Milton Giménez, no se descarta la posibilidad de volver a ver desde el arranque a Kevin Zenón, que fue suplente en Brasil luego de algunos partidos fuera del banco.