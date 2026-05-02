2 de mayo de 2026 Inicio
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Fuerte choque y vuelco en la esquina de Corrientes y Callao: hay al menos 7 heridos

Una camioneta de la Policía de la Ciudad quedó lateralizada, luego de impactar con otro vehículo marca Audi, el cual derribó a una moto estacionada.

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Grave accidente en Corrientes y Callao.

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Un grave accidente ocurrió en San Nicolás durante la madrugada del sábado, protagonizado por un patrullero de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y un auto, que tras el impacto volcó. El accidente provocó al menos 7 heridos.

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El patrullero habría cruzado sin respetar el semáforo, pero no se sabe si lo hizo por una emergencia o si avisó a través de la bocina. Esto no fue escuchado ni advertido por el Audi, el cual recibió el impacto por la parte de adelante y atrás.

El Audi quedó completamente dañado en la parte de adelante y quedó estacionado a contramano. A su vez, el impacto afectó a una moto que estaba estacionada en la zona.

El SAME acudió al lugar para atender a las víctimas y confirmó que hay siete personas que resultaron heridas, pero no confirmaron si debieron ser trasladadas al hospital producto de los golpes.

Por otro lado, se realizarán las pericias correspondientes para después sacar a los dos vehículos de una de las intersecciones más concurridas de la Ciudad. Mientras tanto, los autos se desvían por el costado y se generan demoras.

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