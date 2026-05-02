Aumentaron un 17% las multas de tránsito en provincia de Buenos Aires: cuánto cuestan El gobierno bonaerense actualizó el valor de la Unidad Fija (UF) ante el aumento de los combustibles. De este modo, la infracción por mal estacionamiento llega a costar $221.500. Por + Seguir en







Aumentan las multas.

Las multas por infracciones de tránsito en la provincia de Buenos Aires aumentaron un 16,8% el 1 de mayo, luego del fuerte aumento de combustibles que determinan el valor de la Unidad Fija (UF). De este modo, ya se conocieron los nuevos valores.

Tras los aumentos, la infracción por mal estacionamiento puede llegar a costar $22.500 y exceder la velocidad permitida puede superar los $2.2 millones. Otra de las multas es negarse al test de alcoholemia y cuesta entre $1.107.500 a $2.658.000.

Otra de las problemáticas de los conductores y conductoras es pasear con la VTV vencida y puede tener una multa de un valor entre $664.500 y $2.215.000.

El valor de la multa se determina por UF y el valor surge por el promedio del valor del litro de nafta Premium de la sede de La Plata del Automóvil Club Argentino (ACA). De esta manera, la unidad pasó de $1896 a $2215 y rige hasta fines de junio.