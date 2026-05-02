2 de mayo de 2026 Inicio
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Aumentaron un 17% las multas de tránsito en provincia de Buenos Aires: cuánto cuestan

El gobierno bonaerense actualizó el valor de la Unidad Fija (UF) ante el aumento de los combustibles. De este modo, la infracción por mal estacionamiento llega a costar $221.500.

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Aumentan las multas.

Aumentan las multas.

Las multas por infracciones de tránsito en la provincia de Buenos Aires aumentaron un 16,8% el 1 de mayo, luego del fuerte aumento de combustibles que determinan el valor de la Unidad Fija (UF). De este modo, ya se conocieron los nuevos valores.

La decisión fue oficializada mediante el Decreto 292/2026, publicado en el Boletín Oficial.
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Tras los aumentos, la infracción por mal estacionamiento puede llegar a costar $22.500 y exceder la velocidad permitida puede superar los $2.2 millones. Otra de las multas es negarse al test de alcoholemia y cuesta entre $1.107.500 a $2.658.000.

Otra de las problemáticas de los conductores y conductoras es pasear con la VTV vencida y puede tener una multa de un valor entre $664.500 y $2.215.000.

El valor de la multa se determina por UF y el valor surge por el promedio del valor del litro de nafta Premium de la sede de La Plata del Automóvil Club Argentino (ACA). De esta manera, la unidad pasó de $1896 a $2215 y rige hasta fines de junio.

Cuánto cuestan las multas de tránsito en provincia de Buenos Aires

  • Exceso de velocidad: entre $332.250 y $2.215.000 (entre 150 y 1000 UF).
  • Negarse a realizar un test de alcoholemia: entre $1.107.500 y $2.658.000 (entre 500 y 1200 UF).
  • Conducir sin seguro: de $110.750 hasta $221.500 (entre 300 y 100 UF).
  • Mal estacionamiento: desde $110.750 a $221.500 (entre 50 y 100 UF).
  • Conducir con exceso de alcohol en sangre o por consumir estupefacientes: entre$443.000 y $2.215.000 (entre 200 y 1000 UF).
  • Pasar un semáforo en rojo: entre $664.500 y $2.215.000 (entre 300 y 1000 UF).
  • Circular en contramano o por banquina: de $279.600 y $1.398.000.
  • No utilizar el cinturón de seguridad o casco: entre $110.750 y $221.500 (entre 50 y 100 UF).
  • Circular con la VTV vencida: entre $$664.500 y $2.215.000 (entre 300 y 1000 UF).

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