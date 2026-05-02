Quién era el reconocido actor coreano hallado muerto en el restaurante que iba a inaugurar Fue encontrado sin vida en el local, pero no se dieron a conocer las causas y su muerte está bajo investigación. + Seguir en







El actor murió en el restaurante que estaba por inaugurar. Redes sociales

El actor sucoreano Park Dong-bin fue encontrado sin vida a los 56 años en el restaurante que iba a inaugurar en Gyeonggi. Era reconocido por sus papeles en los dramas Me casé con un antifan y Maybe Love.

La Policía de Pyeongtaek informó que a las 4.25 de la madrugada del 29 de abril fue encontrado inconsciente en el local, pero no encontraron violencia ni nota de suicidio, por eso se inició una investigación para determinar las causas de la muerte.

Su esposa Lee Sang Yi, con quien se casó en 2020 y en 2023 fueron padres de su primera hija mediante fertilización in vitro, fue vista envuelta en llanto en su despedida. “¿Cómo puedes irte así? ¿Qué vamos a hacer con nuestra hija?”, expresó.