2 de mayo de 2026 Inicio
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Colapinto largará 8° en la carrera Sprint en el Gran Premio de Miami: a qué hora es y cómo verlo en vivo

Con mejoras en su auto, el argentino consiguió su mejor desempeño con Alpine. El campeón, Lando Norris, se quedó con la pole. A las 17 será la clasificación a la carrera principal del domingo.

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En la carrera sprint del Gran Premio de Miami

En la carrera sprint del Gran Premio de Miami, Colapinto largará junto a Lewis Hamilton

Alpine

Franco Colapinto volverá al ruedo este sábado: largará octavo en la sprint del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1, por detrás del multicampeón, Lewis Hamilton, en lo que marcó su mejor desempeño del año. Más tarde, a las 17, será la clasificación a la carrera principal de este domingo, correspondiente a la cuarta fecha del año.

Bravo, Franco, felicitó Briatore, dueño de Alpine, al piloto argentino.
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Durante la clasificación, el pilarense superó los dos primeros cortes y avanzó a la SQ3 sin inconvenientes, en donde su gran vuelta lo ubicó por delante de su compañero de equipo, Pierre Gasly (largará 10°), y del Red Bull de Isack Hadjar (9°).

En lo que corresponde a las primeras posiciones, el británico y campeón con McLaren, Lando Norris, se quedó con la pole, con un 1:27.869, y será acompañado en las primeras posiciones de largada de este sábado por el Mercedes de Kimi Antonelli, en segunda posición, y su compañero Oscar Piastri.

Luego de un Road Show en el que recibió el aliento de todo un país, y tras un mes de parate en la Fórmula 1 que le permitió trabajar a fondo en su entendimiento del auto, el argentino brilló en la clasificación sprint de Miami donde no tuvo inconvenientes durante toda la sesión y se sostuvo en las primeras ubicaciones de todas las rondas.

Este sábado habrá una gran actividad en la máxima categoría ya que un par de horas después de la sprint, los pilotos de los 22 equipos ya deberán pensar en lo que será la clasificación en la carrera principal del domingo.

Gran Premio de Miami: a qué hora es la carrera sprint y cómo verlo en vivo

Los fanáticos de la Fórmula 1 podrán seguir la carrera sprint del Gran Premio de Miami a través de Fox Sports y la plataforma digital Disney + Premium.

Sábado 2/5

  • Carrera Sprint: 13 a 14
  • Clasificación para el GP Miami: 17 a 18

Domingo 3/5

  • Carrera: 17

Gran Premio de Miami: cómo quedó la parrilla en la largada de la sprint

1. Lando Norris (McLaren)

2. Kimi Antonelli (Mercedes)

3. Oscar Piastri (McLaren)

4. Charles Leclerc (Ferrari)

5. Max Verstappen (Red Bull)

6. George Russell (Mercedes)

7. Lewis Hamilton (Ferrari)

8. Franco Colapinto (Alpine)

9. Isack Hadjar (Red Bull)

10. Pierre Gasly (Alpine)

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