Colapinto largará 8° en la carrera Sprint en el Gran Premio de Miami: a qué hora es y cómo verlo en vivo Con mejoras en su auto, el argentino consiguió su mejor desempeño con Alpine. El campeón, Lando Norris, se quedó con la pole. A las 17 será la clasificación a la carrera principal del domingo. Por + Seguir en







En la carrera sprint del Gran Premio de Miami, Colapinto largará junto a Lewis Hamilton Alpine

Franco Colapinto volverá al ruedo este sábado: largará octavo en la sprint del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1, por detrás del multicampeón, Lewis Hamilton, en lo que marcó su mejor desempeño del año. Más tarde, a las 17, será la clasificación a la carrera principal de este domingo, correspondiente a la cuarta fecha del año.

Durante la clasificación, el pilarense superó los dos primeros cortes y avanzó a la SQ3 sin inconvenientes, en donde su gran vuelta lo ubicó por delante de su compañero de equipo, Pierre Gasly (largará 10°), y del Red Bull de Isack Hadjar (9°).

En lo que corresponde a las primeras posiciones, el británico y campeón con McLaren, Lando Norris, se quedó con la pole, con un 1:27.869, y será acompañado en las primeras posiciones de largada de este sábado por el Mercedes de Kimi Antonelli, en segunda posición, y su compañero Oscar Piastri.

Luego de un Road Show en el que recibió el aliento de todo un país, y tras un mes de parate en la Fórmula 1 que le permitió trabajar a fondo en su entendimiento del auto, el argentino brilló en la clasificación sprint de Miami donde no tuvo inconvenientes durante toda la sesión y se sostuvo en las primeras ubicaciones de todas las rondas.

Este sábado habrá una gran actividad en la máxima categoría ya que un par de horas después de la sprint, los pilotos de los 22 equipos ya deberán pensar en lo que será la clasificación en la carrera principal del domingo.