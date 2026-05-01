Moria Casán cruzó a Wanda Nara por los Martín Fierro: "Tiene un programa grabado"

Moria Casán lanzó un comentario lapidario contra Wanda Nara, luego de conocerse las nominaciones al Premio Martín Fierro, en donde la empresaria fue elegida junto a "La One", en el rubro Mejor Labor en Conducción Femenina.
La conductora de El Trece opinó sobre su colega de Telefe, una de las rivales en el rubro Mejor Labor en Conducción Femenina. La One marcó la diferencia entre lo editado y "la impronta" del vivo.
Moria Casán lanzó un comentario lapidario contra Wanda Nara, luego de conocerse las nominaciones al Premio Martín Fierro, en donde la empresaria fue elegida junto a "La One", en el rubro Mejor Labor en Conducción Femenina.
La actriz no se calló nada, ni bien Luis Ventura reveló los nombres de los famosos candidatos a ganar los galardones por la televisión abierta que otorga APTRA ( Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas) desde 1959.
"Estamos hablando de que no son mujeres que tienen un linaje atrás de trayectoria”, opinó la mediática al analizar a sus contrincantes, entre las que están: Verónica Lozano, Georgina Barbarossa, Pamela David, Karina Mazzoco y Mariana Fabbiani.
Ante la sorpresa de sus panelista, la conductora de El Trece pasó por alto a Wanda Nara: "odas estas personas hacemos programas diarios, en vivo. La señora Nara hace un programa, pero grabado”, aseguró la exvedette que aclaró la diferencia entre un programa en vivo y otro "editado" como el reality MasterChef Celebrity de Telefe.
Por si faltaba algo más, la lengua karateca remarcó que “en el ciclo editado si falla algo, cortás, volvés a repetir, pero el vivo es lo que da, mi amor. Es como una radiografía esto, mamita. Tiene su impronta”.
Los Martín Fierro 2026 para distinguir a lo mejor de la TV abierta se realizarán el lunes 18 de mayo en el Hotel Hilton de Buenos Aires, en Puerto Madero. La gala será transmitida por Telefe y la alfombra roja empezará más temprano de costumbre para dar paso a la ceremonia central de premiación a las 21. Entre las figuras enfrentadas están Moria Casán y Wanda Nara y marcará el regreso de Andrea del Boca