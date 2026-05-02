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Escándalo: se separó una reconocida mediática argentina tras 17 años en pareja

Después de varias semanas de rumor, uno de los protagonistas confirmó que la relación terminó y explicó los motivos: “Se desgastó”.

Se separó Adabel Guerrero.

Se separó Adabel Guerrero.

Luego de varias semanas de especulación sobre la relación, se separó Adabel Guerrero de su pareja Martín Lamela, tras 17 años de relación. “Quería aclarar la situación de mi familia”, indicó el empresario, quien durante toda la relación se mantuvo con un perfil bajo. Sin embargo, instaló un escándalo.

La serie contará con testimonios de personas del entorno de Diana Spencer.
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A través de sus redes sociales, Lamela contó que la relación con Adabel se desgastó en el último tiempo: “En los últimos meses ella tomó decisiones que no comparto y que rompieron la confianza de nuestra pareja. Por eso hoy decidimos separarnos, pero no vamos a dejar de ser una familia porque ella sigue siendo la mamá de Lola, que es lo único que me importa”.

¿Qué es lo que pasó? En LAM había contado que: “Adabel tuvo un traspié con una persona, con un hombre, y a partir de eso Martín se enteró, porque habría sido una persona del country. Él está muy triste. A raíz de esto, crisis y se están separando”.

Pero no es la primera vez que sucede, ya que en 2015 tuvieron una fuerte crisis y fue Adabel quien dio detalles: “Le pregunté si él se iba a bancar seguir con una persona así. Vivo la vida a full y siento que no me alcanza el día para hacer todo lo que quiero. Todavía me queda en el tintero tomar clases de canto y teatro. Y voy a empezar tango y estilos nuevos”.

Si bien Adabel no salió a dar su versión de los hechos, Lamela dejó en claro el traspié que tuvo su pareja, el cual dio por finalizada la relación entre ambos.

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