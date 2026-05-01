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Andrea del Boca vuelve a Gran Hermano: los detalles médicos y el contrato millonario

Luego del accidente en la cocina que la alejó del reality de Telefe, la actriz habría cerrado el arreglo económico más importante desde el inicio del juego en la Argentina.

La artista habría firmado el mejor acuerdo económico en la historia del reality en Argentina. 

La artista habría firmado el mejor acuerdo económico en la historia del reality en Argentina. 

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La espera por el regreso de Andrea del Boca a Gran Hermano parece que terminó: sólo faltan unos últimos estudios médicos, se conoce que firmó un contrato millonario, tal vez el más alto de la historia del reality en Argentina.

Los rumores de la ruptura entre la modelo y el piloto surgieron del ámbito del TC.
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La actriz hizo los picos de audiencia más altos del juego de Telefe, abandonó la casa de forma abrupta por un accidente que tuvo en la cocina. Ahora firmó un acuerdo económico que la posiciona como la figura mejor paga de la historia de GH.

El último paso para estar lista para el reingreso son los estudios finales, para que su estadía no tenga más inconvenientes para la producción y sea seguro para la artista: "Sigue con sus temas cardiológicos, sigue con el holter. Hay que cuidarla", aseguró el panelista Guido Záffora en DDM, con Mariana Fabbiani, en América.

Tras la caída, Del Boca tuvo lesiones severas en la boca, y el golpe le desplazó un diente y le aflojó la raíz de otro, por lo que tuvo mucho dolor y complicaciones estéticas difíciles de disimular frente a las cámaras.

Gran Hermano: Andrea del Boca firmó por una suma millonaria

Andrea del Boca habría cerrado el "mejor contrato de la historia de Gran Hermano", según comentó su abogado, Juan Pablo Fioribello, que fue el encargado de las conversaciones con Telefe. Según trascendió, la actriz cobraba aproximadamente 1.5 a 1.7 millones de pesos diarios durante su participación en la Generación Dorada en 2026.

Luego de sus problemas de salud, por la presión y el estrés del encierro, la mediática renegoció su contrato, alcanzando cifras mensuales estimadas de 45 millones de pesos.

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