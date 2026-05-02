2 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Adiós a los trapos de piso: el elemento de limpieza que está en tendencia en las casas en 2026

Las nuevas herramientas domésticas le dan más lugar a la practicidad y a los mejores resultados diarios. La innovación cambia los hábitos esenciales dentro del hogar.

Por
Esta opción representa una alternativa mucho más cómoda desde lo físico.

Esta opción representa una alternativa mucho más cómoda desde lo físico.

Redes sociales
  • Los sistemas modernos de limpieza doméstica desplazan métodos tradicionales por opciones más prácticas e higiénicas.
  • Las mopas planas y giratorias ganan popularidad gracias a su facilidad de uso y mejor rendimiento.
  • Estas herramientas permiten optimizar tiempo, reducir esfuerzo físico y mejorar resultados en múltiples superficies.
  • Aunque requieren una inversión inicial mayor, se consolidan como una alternativa eficiente para el mantenimiento del hogar.

Las tareas de higiene en el hogar están atravesando una transformación marcada por nuevas herramientas que le da más espacio a la practicidad con mejores estándares sanitarios. En 2026, los tradicionales trapos de piso comienzan a perder protagonismo frente a sistemas más modernos y funcionales.

Un escenario privilegiado para el senderismo, las excursiones y la contemplación.
Te puede interesar:

Los 3 mejores lugares de Ushuaia para conocer este otoño 2026

La incorporación de mopas planas, giratorias y modelos con tecnología de escurrido avanzado responde a una búsqueda creciente de soluciones más cómodas para la limpieza cotidiana. Estos dispositivos ofrecen una experiencia más eficiente, reduciendo el contacto directo con suciedad y agua contaminada.

Con diseños cada vez más innovadores, estas alternativas logran ubicarse como una opción cada vez más elegida por quienes buscan optimizar tiempo, esfuerzo y resultados dentro de casa.

limpiar mopa trapeador
Cómo limpiar la mopa.

Cómo limpiar la mopa.

Beneficios de usar mopas para limpiar la casa

Las mopas modernas se destacan principalmente por ofrecer un nivel superior de higiene. Gracias a sistemas de escurrido integrados y microfibras de alta absorción, permiten evitar el contacto manual con residuos y agua sucia, reduciendo así la acumulación de bacterias. Otra ventaja importante es el ahorro de tiempo. Muchos de estos productos incorporan baldes con centrifugado o sistemas de rociado que agilizan el proceso, evitando interrupciones constantes para enjuagar o escurrir de forma manual.

limpiar mopa trapeador
Cómo limpiar la mopa

Cómo limpiar la mopa

Además, representan una alternativa mucho más cómoda desde lo físico. Al eliminar la necesidad de agacharse o aplicar fuerza excesiva, simplifican la limpieza diaria, especialmente en espacios amplios o para personas que priorizan comodidad. También sobresalen por su versatilidad, ya que pueden utilizarse sobre distintos tipos de pisos, como cerámica, madera o porcelanato.

Noticias relacionadas

El mirador del Obelisco ofrece una vista única de la 9 de Julio y las cúpulas de las Ciudad. 

Cómo subir al Obelisco para ver la Ciudad de Buenos Aires desde la altura: cuánto sale y dónde reservar

¿Cómo es el pueblo de Alemania que ofrece alquileres por menos de un euro?

Cómo es el pueblo de Alemania que ofrece alquileres por menos de un euro

La temporada ideal para conocerlo va de marzo a junio, cuando hay menos lluvias.

Es un pueblo con una belleza natural imponente, está en Salta y es perfecto para conocer en otoño 2026

El destino ideal para el otoño, donde los árboles y bosques se tiñen de dorado. 

Turismo en Argentina: la ciudad perfecta en la que los bosques se tiñen de colores rojizos y amarillos en otoño 2026

El Calafate, con el glaciar más importante del país, es el destino definitivo para conocer a fondo el país.

Escapadas de Buenos Aires: este lugar es precioso y se pueden ver los glaciares

Las nuevas tendencias priorizan comodidad, amplitud y una estética que mezcla referencias.

Adiós al sweater clásico: esta es la nueva tendencia en abrigo para hombres en otoño 2026

Rating Cero

La cantante debió afrontar trabajos cotidianos mientras perseguía sus aspiraciones. artísticas.

Impensado: ¿Sabías de qué trabajaba Madonna antes de ser famosa?

Voy a volver con Cinzia y le vamos a romper el o… a todos, le había dicho a Eduardo antes de irse.

Polémico video en Gran Hermano 2026: ¿sabía Sol Abraham que salía y volvía Cinzia?

El actor murió en el restaurante que estaba por inaugurar.

Murió el actor coreano Park Dong-bin a los 56 años

Se separó Adabel Guerrero.

Se confirmó la separación de Adabel Guerrero tras 17 años de relación

Las mediáticas comparten la terna con Georgina Barbarossa entre otras figuras.
play

Moria Casán cruzó a Wanda Nara por los Martín Fierro: "Tiene un programa grabado"

La artista habría firmado el mejor acuerdo económico en la historia del reality en Argentina. 

Andrea del Boca vuelve a Gran Hermano: los detalles médicos y el contrato millonario

últimas noticias

La decisión fue oficializada mediante el Decreto 292/2026, publicado en el Boletín Oficial.

ANSES: ¿aumenta el bono para jubilados y pensionados en mayo 2026?

Hace 10 minutos
La cantante debió afrontar trabajos cotidianos mientras perseguía sus aspiraciones. artísticas.

Impensado: ¿Sabías de qué trabajaba Madonna antes de ser famosa?

Hace 15 minutos
Voy a volver con Cinzia y le vamos a romper el o… a todos, le había dicho a Eduardo antes de irse.

Polémico video en Gran Hermano 2026: ¿sabía Sol Abraham que salía y volvía Cinzia?

Hace 16 minutos
El hombre caminó varios kilómetros con los restos de su hermana hasta el banco. 

Insólito: un hombre llevó el cuerpo de su hermana al banco para retirar sus ahorros

Hace 27 minutos
Chilavert rendido a los pies de Santiago Beltrán. 

La banca de Chilavert a Santiago Beltrán: "Argentina encontró el remplazo del Dibu Martínez"

Hace 42 minutos