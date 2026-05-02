2 de mayo de 2026 Inicio
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AUE de ANSES: por qué el 11 de mayo 2026 es una fecha clave

La Administración Nacional de la Seguridad Social otorga la Asignación Universal por Embarazo. Cómo quedan los valores y cuándo se cobra.

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ANSES informó cuándo comienza el calendario de pagos de la AUE. 

ANSES informó cuándo comienza el calendario de pagos de la AUE. 


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  • El 11 de mayo de 2026 marca el inicio del calendario de pagos de ANSES y es una fecha clave para titulares de la AUE.
  • La Asignación por Embarazo tendrá un aumento del 3,4% según la movilidad mensual.
  • El cobro se organiza por terminación de DNI, como en el resto de las prestaciones.
  • El beneficio incluye el pago mensual del 80% y la posibilidad de acceder al complemento Alimentar.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pondrá en marcha el 11 de mayo el calendario de pagos correspondiente a ese mes, una fecha que resulta central para quienes perciben la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE). Ese día comienza el cronograma oficial y, aunque el orden de cobro depende de la terminación del DNI, el inicio del calendario marca el punto de partida para la acreditación de haberes en todo el país.

La decisión fue oficializada mediante el Decreto 292/2026, publicado en el Boletín Oficial.
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En mayo, además, la AUE tendrá un ajuste del 3,4%, en línea con el índice de inflación de marzo informado por el INDEC. Este incremento responde al esquema de movilidad mensual vigente, que actualiza los montos de las asignaciones sociales de manera periódica.

AUE de ANSES: quiénes pueden acceder

La AUE está dirigida a madres y personas gestantes que se encuentren en situación de vulnerabilidad social, desocupadas o con empleos informales, siempre que no cuenten con cobertura de obra social. El beneficio apunta a garantizar controles de salud durante el embarazo y el acceso a ingresos básicos en ese período. Para percibirla, es necesario cumplir con los requisitos establecidos por ANSES y acreditar la información médica correspondiente.

Monto de la AUE de ANSES en mayo 2026

El monto de la AUE se equipara al de la Asignación Universal por Hijo, con el incremento del 3,4% aplicado en mayo. El monto para este mes se fijó en $141.312,64. Como ocurre habitualmente, ANSES liquida el 80% del total de manera mensual, mientras que el 20% restante se retiene y se abona una vez que se presentan los controles de salud y se acredita el nacimiento. A su vez, quienes reciben la AUE pueden acceder al complemento de la Prestación Alimentar, que refuerza el ingreso destinado a la alimentación.

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El calendario de pagos de mayo 2026 se organiza según la terminación del DNI

  • Lunes 11: documentos finalizados en 0
  • Martes 12: terminados en 1
  • Miércoles 13: terminados en 2
  • Jueves 14: terminados en 3
  • Viernes 15: terminados en 4
  • Lunes 18: terminados en 6
  • Martes 19: terminados en 7
  • Miércoles 20: terminados en 8
  • Jueves 21: terminados en 0

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