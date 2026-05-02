2 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

La banca de José Luis Chilavert a Santiago Beltrán: "Argentina encontró el reemplazo del Dibu Martínez"

El histórico arquero paraguayo elogió la "personalidad" y "autoridad" del joven futbolista de River que reemplazó a Franco Armani desde el inicio de la temporada y viene de atajar un penal clave ante Bragantino en Brasil. "Para muchos es fácil, pero hay que sacarlo", sentenció.

Por
Chilavert rendido a los pies de Santiago Beltrán. 

Chilavert rendido a los pies de Santiago Beltrán. 

El buen presente de Santiago Beltrán en River, que viene de atajar un penal clave en Brasil por Copa Sudamericana, sumó el elogio del histórico arquero paraguayo José Luis Chilavert, quien aseguró que "Argentina encontró el remplazo del Dibu Martínez". El ex-Vélez destacó la "personalidad" y "autoridad" del futbolista de 21 años que tuvo la difícil tarea de reemplazar a Franco Armani desde el inicio de la temporada.

Thiago Almada podría jugar en River a partir de junio. 
Te puede interesar:

No es Otamendi: el campeón del mundo que River iría a buscar en junio

"Estaba viendo el partido con mi hermano mayor, con Julio César, y resaltábamos la personalidad con la que tiene, la autoridad con que sale a buscar un valor arriba y después tapar el penal, o sea, en un campo, en este caso en Brasil, no es fácil", señaló en un primer momento Chilavert, que defendió los tres palos de su selección en el mundial de Francia 1998.

Al analizar en profundidad la actuación de Beltrán en tierras brasileras, el arquero mundialista hizo referencia a la exigencia del entrenador de River: "Yo he escuchado, he visto las declaraciones de Coudet que no le exigió tanto, ¿no? Sacó una pelota que por ahí para muchos no le da mucha importancia pero le tiraron un centro atrás, se jugó el cuerpo, el pellejo y justamente con un defensor de él y sacó esa pelota terrible que cortó el centro".

santiago beltran
Momento clave en Brasil: el penal que Santiago Montiel contuvo ante Bragantino por Copa Sudamericana.

Momento clave en Brasil: el penal que Santiago Montiel contuvo ante Bragantino por Copa Sudamericana.

"Después tuvo dos remates de fuera del área que lo sacó tocándole con la mano. La pelota hoy en día, esta pelota para más toma velocidad y se mueve. Para mí estamos en presencia de un arquero que la Argentina tiene que estar tranquilo, soñar que tiene el sustituto del Dibu Martínez", concluyó Chilavert sobre el presente y futuro del joven arquero de River en una entrevista por radio La Red.

Video: el penal que Santiago Montiel contuvo en Brasil para salvar a River

Embed

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Benjamín Cavenaghi firmó su primer contrato profesional con Deportivo Maldonado.

Brilló en River y en la Selección argentina, ahora su hijo tiene la posibilidad de representar a Uruguay

Lautaro Rivero, de flojo papel en River, lucha por el balón con el paraguayo Isidro Pitta.

Cuándo vuelve a jugar River tras el triunfo ante Bragantino

Martínez Quarta se redimió del error en el ST, y metió el gol del triunfo.
play

Con un Beltrán gigante, River le ganó sobre la hora a Bragantino en Brasil

River, en medio del proceso de reconstrucción tras la derrota en el Superclásico.

No es Gallardo: el exitoso DT que le abrió la puerta a volver a River

River jugará desde las 21:30 en San Pablo frente a Bragantino

River visita a Bragantino con la intención de mantenerse como líder del grupo

River Plate vuelver a jugar este jueves por la Copa Sudamericana. 

¿DirecTV o ESPN? Quién transmite a Bragantino - River

Rating Cero

La cantante debió afrontar trabajos cotidianos mientras perseguía sus aspiraciones. artísticas.

Impensado: ¿Sabías de qué trabajaba Madonna antes de ser famosa?

Voy a volver con Cinzia y le vamos a romper el o… a todos, le había dicho a Eduardo antes de irse.

Polémico video en Gran Hermano 2026: ¿sabía Sol Abraham que salía y volvía Cinzia?

El actor murió en el restaurante que estaba por inaugurar.

Murió el actor coreano Park Dong-bin a los 56 años

Se separó Adabel Guerrero.

Se confirmó la separación de Adabel Guerrero tras 17 años de relación

Las mediáticas comparten la terna con Georgina Barbarossa entre otras figuras.
play

Moria Casán cruzó a Wanda Nara por los Martín Fierro: "Tiene un programa grabado"

La artista habría firmado el mejor acuerdo económico en la historia del reality en Argentina. 

Andrea del Boca vuelve a Gran Hermano: los detalles médicos y el contrato millonario

últimas noticias

La decisión fue oficializada mediante el Decreto 292/2026, publicado en el Boletín Oficial.

ANSES: ¿aumenta el bono para jubilados y pensionados en mayo 2026?

Hace 6 minutos
La cantante debió afrontar trabajos cotidianos mientras perseguía sus aspiraciones. artísticas.

Impensado: ¿Sabías de qué trabajaba Madonna antes de ser famosa?

Hace 11 minutos
Voy a volver con Cinzia y le vamos a romper el o… a todos, le había dicho a Eduardo antes de irse.

Polémico video en Gran Hermano 2026: ¿sabía Sol Abraham que salía y volvía Cinzia?

Hace 12 minutos
El hombre caminó varios kilómetros con los restos de su hermana hasta el banco. 

Insólito: un hombre llevó el cuerpo de su hermana al banco para retirar sus ahorros

Hace 23 minutos
Chilavert rendido a los pies de Santiago Beltrán. 

La banca de Chilavert a Santiago Beltrán: "Argentina encontró el remplazo del Dibu Martínez"

Hace 38 minutos