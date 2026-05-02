La banca de José Luis Chilavert a Santiago Beltrán: "Argentina encontró el reemplazo del Dibu Martínez" El histórico arquero paraguayo elogió la "personalidad" y "autoridad" del joven futbolista de River que reemplazó a Franco Armani desde el inicio de la temporada y viene de atajar un penal clave ante Bragantino en Brasil. "Para muchos es fácil, pero hay que sacarlo", sentenció. Por + Seguir en







Chilavert rendido a los pies de Santiago Beltrán.

El buen presente de Santiago Beltrán en River, que viene de atajar un penal clave en Brasil por Copa Sudamericana, sumó el elogio del histórico arquero paraguayo José Luis Chilavert, quien aseguró que "Argentina encontró el remplazo del Dibu Martínez". El ex-Vélez destacó la "personalidad" y "autoridad" del futbolista de 21 años que tuvo la difícil tarea de reemplazar a Franco Armani desde el inicio de la temporada.

"Estaba viendo el partido con mi hermano mayor, con Julio César, y resaltábamos la personalidad con la que tiene, la autoridad con que sale a buscar un valor arriba y después tapar el penal, o sea, en un campo, en este caso en Brasil, no es fácil", señaló en un primer momento Chilavert, que defendió los tres palos de su selección en el mundial de Francia 1998.

Al analizar en profundidad la actuación de Beltrán en tierras brasileras, el arquero mundialista hizo referencia a la exigencia del entrenador de River: "Yo he escuchado, he visto las declaraciones de Coudet que no le exigió tanto, ¿no? Sacó una pelota que por ahí para muchos no le da mucha importancia pero le tiraron un centro atrás, se jugó el cuerpo, el pellejo y justamente con un defensor de él y sacó esa pelota terrible que cortó el centro".

santiago beltran Momento clave en Brasil: el penal que Santiago Montiel contuvo ante Bragantino por Copa Sudamericana. @RiverPlate

"Después tuvo dos remates de fuera del área que lo sacó tocándole con la mano. La pelota hoy en día, esta pelota para más toma velocidad y se mueve. Para mí estamos en presencia de un arquero que la Argentina tiene que estar tranquilo, soñar que tiene el sustituto del Dibu Martínez", concluyó Chilavert sobre el presente y futuro del joven arquero de River en una entrevista por radio La Red.

Video: el penal que Santiago Montiel contuvo en Brasil para salvar a River Embed ¡¡BELTRÁN LE ATAJÓ EL PENAL A SASHA Y FUE FIGURA EN EL TRIUNFO DE RIVER EN BRASIL!!



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