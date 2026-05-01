Nicole Neumann y Manu Urcera estarían separados: los detalles de la crisis tras el nacimiento de Cruz La ruptura ente la modelo y el piloto es una noticia a voces dentro del ámbito del Turismo de Carretera, ya que ella ya no lo acompaña en las competencias. + Seguir en







Los rumores de la ruptura entre la modelo y el piloto surgieron del ámbito del TC. Redes sociales

El matrimonio de Nicole Neumann y Manu Urcera estaría en crisis, a pocos meses del nacimiento de Cruz, el primer hijo de la pareja. Tanto la modelo como el automovilista obviaron en hablar del tema, pero la ruptura trascendió desde su entorno más íntimo.

La noticia estalló primero en televisión cuando un periodista de espectáculos aseguró que la separación "ya es un hecho puertas adentro". Mientras, otra versión habla de un dato clave en el fin de la realación: "Acá pasa algo extraño que ellos no se animan todavía a contar".

Tanto el periodista de Mitre Live, Juan Etchegoyen, y el conductor de Intrusos, Rodrigo Lusich, los datos más precisos provienen del ámbito del Turismo Carretera (TC), donde el deportista compite con un Toyota Camry en el campeonato 2026.

Antes Neumann lo acompañaba a todas las carreras y "ahora dejó de ir", es el rumor entre los asistentes a las carreras del TC. "Llama la atención porque tiene que ver con una cotidianeidad que la pareja ha perdido", subrayaron. Hasta el momento, la mediática no dejó de seguirlo ni borró ninguna de las publicaciones en redes junto al piloto de TC.

El misterio del "tema legal" El distanciamiento físico de Nicole Neumann que no va más a las carreras de Manu Urcera en el TC da lugar a los rumores sobre una distancia también emocional. En cuanto a los motivos del silencio, Juan Etchegoyen opinó que no confirman la ruptura porque hay un "tema legal o judicial" que se los impide.