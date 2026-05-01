Nicole Neumann y Manu Urcera estarían separados: los detalles de la crisis tras el nacimiento de Cruz

El matrimonio de Nicole Neumann y Manu Urcera estaría en crisis, a pocos meses del nacimiento de Cruz, el primer hijo de la pareja. Tanto la modelo como el automovilista obviaron en hablar del tema, pero la ruptura trascendió desde su entorno más íntimo.
La noticia estalló primero en televisión cuando un periodista de espectáculos aseguró que la separación "ya es un hecho puertas adentro". Mientras, otra versión habla de un dato clave en el fin de la realación: "Acá pasa algo extraño que ellos no se animan todavía a contar".
Tanto el periodista de Mitre Live, Juan Etchegoyen, y el conductor de Intrusos, Rodrigo Lusich, los datos más precisos provienen del ámbito del Turismo Carretera (TC), donde el deportista compite con un Toyota Camry en el campeonato 2026.
Antes Neumann lo acompañaba a todas las carreras y "ahora dejó de ir", es el rumor entre los asistentes a las carreras del TC. "Llama la atención porque tiene que ver con una cotidianeidad que la pareja ha perdido", subrayaron. Hasta el momento, la mediática no dejó de seguirlo ni borró ninguna de las publicaciones en redes junto al piloto de TC.
El misterio del "tema legal"
El distanciamiento físico de Nicole Neumann que no va más a las carreras de Manu Urcera en el TC da lugar a los rumores sobre una distancia también emocional. En cuanto a los motivos del silencio, Juan Etchegoyen opinó que no confirman la ruptura porque hay un "tema legal o judicial" que se los impide.
La pareja celebró su unión civil el 8 de noviembre de 2023 en una íntima ceremonia en la bodega Malma, en San Patricio del Chañar, Neuquén. Posteriormente, realizaron una gran fiesta de tres días en diciembre de 2023 en Exaltación de la Cruz, Buenos Aires, con 100 invitados. Cruz Urcera, el primer hijo de la modelo y el piloto nació el martes 18 de junio de 2024.