Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 2 de marzo

El oficial opera a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación una jornada sin operaciones, luego de una semana en la que se borró toda la baja anual de 2026.

El dólar oficial cayó 3,5% en febrero.

El dólar oficial cotiza este lunes a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación, luego de haber caído $5 en la rueda del viernes, con lo que cerró febrero con una caída de $45. Por su parte, en el segmento de los financieros, el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.473,84, mientras que el MEP opera a $1.419,54.

El dólar oficial cotiza arriba de los $1.400. 
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 28 de febrero

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, puso en valor el dato de enero en el Sector Público Nacional (SPN) que registró un resultado financiero superavitario por $1.105.159 millones, producto de un superávit primario de $3.125.737 millones, y de un pago de intereses de deuda pública neto por $2.020.578 millones.

dólar blue billetes divisas
Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotiza a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.405 para la compra y $1.425 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubica en $1.397.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.846.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.473,84 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.419,54.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.409,50.

