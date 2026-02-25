Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 25 de febrero

El dólar oficial de Banco Nación subió $15 y cotizó a $1.415 para la venta y $1.365 para la compra,luego de una rueda donde aumentó otros $10, tras presentar una semana previa con bajas que logró alcanzar su menor nivel en cuatro meses. Por otro lado, el dólar MEP se vendió a $1.425,86.
Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, puso en valor el dato de enero en el Sector Público Nacional (SPN) que registró un resultado financiero superavitario por $1.105.159 millones, producto de un superávit primario de $3.125.737 millones, y de un pago de intereses de deuda pública neto por $2.020.578 millones.
Dólar Banco Nación hoy
La divisa estadounidense cotizó a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación.
Dólar blue hoy
El dólar blue cotizó a $1.415 para la compra y $1.435 para la venta.
Dólar mayorista hoy
El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubicó en $1.392.
Dólar Tarjeta / Turista hoy
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.839,50.
Dólares financieros hoy
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.457,06 mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.425,86.