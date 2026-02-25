25 de febrero de 2026 Inicio
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 25 de febrero

El oficial cotizó a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta, luego de un inicio de semana que cortó la racha bajista y que había tocado los $1.390.

Por
El dólar oficial de Banco Nación subió $15 y cotizó a $1.415 para la venta y $1.365 para la compra, luego de una rueda donde aumentó otros $10, tras presentar una semana previa con bajas que logró alcanzar su menor nivel en cuatro meses. Por otro lado, el dólar MEP se vendió a $1.425,86.

El dólar cotiza en torno a los $1.400. 
Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, puso en valor el dato de enero en el Sector Público Nacional (SPN) que registró un resultado financiero superavitario por $1.105.159 millones, producto de un superávit primario de $3.125.737 millones, y de un pago de intereses de deuda pública neto por $2.020.578 millones.

Tipos de dólar

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotizó a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.415 para la compra y $1.435 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubicó en $1.392.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.839,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.457,06 mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.425,86.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.384.

