Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 25 de febrero

El oficial cotizó a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta, luego de un inicio de semana que cortó la racha bajista y que había tocado los $1.390.

El dólar oficial de Banco Nación subió $15 y cotizó a $1.415 para la venta y $1.365 para la compra, luego de una rueda donde aumentó otros $10 , tras presentar una semana previa con bajas que logró alcanzar su menor nivel en cuatro meses. Por otro lado, el dólar MEP se vendió a $1.425,86.

El viernes, el Fondo Monetario Internacional (FMI) había respaldado el plan económico del Gobierno y destacó la acumulación de reservas en el Banco Central.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, puso en valor el dato de enero en el Sector Público Nacional (SPN) que registró un resultado financiero superavitario por $1.105.159 millones , producto de un superávit primario de $3.125.737 millones , y de un pago de intereses de deuda pública neto por $2.020.578 millones.

La divisa estadounidense cotizó a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación.

El dólar blue cotizó a $1.415 para la compra y $1.435 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubicó en $1.392.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.839,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.457,06 mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.425,86.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.384.