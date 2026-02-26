El Gobierno obtuvo otros u$s100 millones en la segunda licitación del nuevo bono en dólares Tras conseguir u$s150 millones en la primera colocación, el Ministerio de Economía anunció que en la segunda ronda del BONAR 27, el nuevo instrumento en dólares para pagar deuda, obtuvo u$s100 millones extra: recibió ofertas por u$s348 millones. Por + Seguir en







El equipo de Luis Caputo logró una exitosa licitación del BONAR 27. Reuters - Agustin Marcarian

El Gobierno volvió a lograr una exitosa colocación de deuda en la segunda emisión del nuevo bono en dólares BONAR 27 (AO27): tras conseguir u$s150 millones a una tasa del 5,89% (sobre la par), este jueves obtuvo en su segunda ronda u$s100 millones más, tras recibir ofertas por u$s348 millones, lo que implicó un factor de prorrateo de 28,74% sobre el total demandado.

Según el comunicado oficial del Ministerio de Economía, la tasa de corte se ubicó en 5,89% TIREA y 5,74% TNA, nuevamente por debajo de lo que el mercado preveía en la previa. Desde la cartera económica señalaron que esta segunda vuelta estuvo abierta a todas las personas humanas o jurídicas interesadas, que debieron canalizar sus ofertas a través del sistema de licitaciones oficial.

La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación del día de hoy adjudicó un total de USD 100 millones habiendo recibido ofertas por un total de USD 348 millones.

Esto significa un factor de prorrateo de 28.74% sobre el total de ofertas recibidas.



— Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) February 26, 2026 El bono en dólares, denominado como AO27 y con vencimiento el 29 de octubre de 2027, fue emitido con el objetivo de acumular divisas de cara a los duros vencimientos de julio por u$s4.200 millones.