El Gobierno obtuvo otros u$s100 millones en la segunda licitación del nuevo bono en dólares

El Gobierno volvió a lograr una exitosa colocación de deuda en la segunda emisión del nuevo bono en dólares BONAR 27 (AO27): tras conseguir u$s150 millones a una tasa del 5,89% (sobre la par), este jueves obtuvo en su segunda ronda u$s100 millones más, tras recibir ofertas por u$s348 millones, lo que implicó un factor de prorrateo de 28,74% sobre el total demandado.
Según el comunicado oficial del Ministerio de Economía, la tasa de corte se ubicó en 5,89% TIREA y 5,74% TNA, nuevamente por debajo de lo que el mercado preveía en la previa. Desde la cartera económica señalaron que esta segunda vuelta estuvo abierta a todas las personas humanas o jurídicas interesadas, que debieron canalizar sus ofertas a través del sistema de licitaciones oficial.
El bono en dólares, denominado como AO27 y con vencimiento el 29 de octubre de 2027, fue emitido con el objetivo de acumular divisas de cara a los duros vencimientos de julio por u$s4.200 millones.
"En la segunda vuelta del AO27 el Gobierno logra completar nuevamente el cupo máximo. De esta forma, consigue u$s250 millones en financiamiento al 5,9%. Dato no menor: si el cupo hubiera sido mayor, podría haber conseguido hasta u$s498 millones a dicha tasa (el doble)", expresó el economista Federico Machado.