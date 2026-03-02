El rol de la AFA en la liberación del gendarme Nahuel Gallo tras 448 días detenido en Venezuela

La Asociación Argentina de Fútbol operó como canal diplomático paralelo para concretar el regreso del gendarme. El Gobierno de Javier Milei quedó al margen de la negociación y reconoció que no estaba al tanto.

Después de casi 450 días detenido en Venezuela, el gendarme Nahuel Gallo regresó a la Argentina en un operativo que tuvo como actor central a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La gestión, que se mantuvo bajo estricta reserva, sorprendió al propio Gobierno nacional, que reconoció no haber estado al tanto de la liberación ni del traslado.

La novedad se conoció a partir de un posteo oficial de la AFA en redes sociales, donde se lo ve a Gallo junto a dos dirigentes de la entidad, a punto de abordar el avión que lo trajo de regreso al país durante la madrugada. Se trata de Luciano Nakis , prosecretario de la casa madre del fútbol argentino, y Fernando Isla Cáceres , director de relaciones institucionales, ambos cercanos al presidente Claudio “Chiqui” Tapia.

En el comunicado, la AFA expresó: "Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a la Señora Presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, por su sensibilidad y disposición para atender esta situación, demostrando que el deporte también puede ser un puente efectivo para el entendimiento y la cooperación para una acción humanitaria de esta envergadura. Reconocemos a la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) por facilitar el contacto que permitió este acercamiento, reafirmando que los lazos construidos a través del fútbol pueden contribuir positivamente al bienestar de nuestras naciones".

Detrás de la escena institucional hubo una trama de contactos y negociaciones que, según revelaron los periodistas Raúl Kollmann y Gabriela Pepe en C5N , comenzó mucho antes de que la noticia llegara a Buenos Aires.

“Las conversaciones entre Chiqui Tapia y el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Jorge Giménez, empezaron hace un año durante el Sudamericano Sub-20”, indicó Pepe. Giménez, hombre de estrecha relación con el poder político venezolano y considerado un ahijado político de Delcy Rodríguez, fue una pieza clave en el acercamiento.

En la negociación también intervinieron el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el titular de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, lo que le dio volumen internacional a la gestión.

El vuelo que trasladó a Gallo fue contratado por la AFA y pertenece a la empresa Baires Fly. Se trata de un Bombardier Learjet 60, aeronave que ya había sido utilizada por Tapia en otros viajes oficiales. El propio presidente de la AFA planeaba integrar la comitiva, pero el juez en lo Penal Económico Diego Amarante rechazó su pedido para salir del país y regresar el 3 de marzo de 2026, en el marco de la prohibición vigente por una investigación judicial en su contra por presunta retención indebida de aportes.

Mientras tanto, en la Casa Rosada la sorpresa fue total. La senadora y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reconoció que el Gobierno no estaba al tanto de la maniobra final. “Nosotros llevamos adelante todas las gestiones a través del gobierno de Italia, que es quien representa hoy a la Argentina formalmente, y también de Estados Unidos, pero sin contacto directo con el gobierno actual de Venezuela. Por eso, cuando se lo llevan de la cárcel, suponíamos que lo iban a entregar a la embajada italiana, que es hoy la representación de la Argentina. Sin embargo, eso no sucedió y evidentemente se había armado algo en paralelo”, sostuvo.

Gallo, que permaneció 448 días detenido, se reencontró con su esposa y con su hijo Víctor, de tres años, en una escena íntima y cargada de emoción tras el aterrizaje. Este lunes por la mañana se encontraba realizándose un chequeo médico integral en el Edificio Centinela de la Gendarmería Nacional Argentina, como parte del protocolo posterior a su liberación.