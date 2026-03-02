Axel Kicillof abre las sesiones en la legislatura bonaerense con críticas al ajuste de Milei El gobernador inaugurará el 154° período ordinario con un discurso centrado en la gestión y críticas al rumbo económico nacional. Por + Seguir en







Axel Kicillof abrirá las sesiones en la legislatura bonaerense con críticas al ajuste de Milei

El gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezará este lunes en La Plata a las 17 la apertura del 154° período de Sesiones Ordinarias de la Legislatura provincial, en un discurso que combinará balance de gestión y cuestionamientos al Gobierno nacional por el impacto del ajuste sobre las finanzas del distrito. En esta oportunidad, la ceremonia se realizará sin acto con la militancia ni movilización en la calle.

La ceremonia se realizará en el recinto de la Cámara de Diputados, ante los 92 diputados y 46 senadores que integran la Asamblea Legislativa. Será la primera vez que el mandatario hable tras el recambio parlamentario de diciembre, que modificó el equilibrio de fuerzas y consolidó a los libertarios como principal bloque opositor. En esta ocasión no habrá escenario exterior ni acto militante posterior al mensaje.

Según adelantaron fuentes oficiales, el discurso estará centrado en los ejes de educación, salud, seguridad, vivienda y obra pública. En la Gobernación sostienen que esas áreas serán presentadas como prioridades estratégicas en un contexto de restricción presupuestaria.

Kicillof Kicillof también insistirá con cifras que su equipo viene difundiendo sobre la pérdida de recursos desde diciembre de 2023, que estiman en 22,2 billones de pesos por recortes de programas, paralización de obras, deudas y caída de la recaudación. De ese total, 15,6 billones corresponderían a obligaciones impagas por parte de la Nación.

En ese marco, el mandatario volverá a apuntar contra el rumbo económico del presidente Javier Milei, al que responsabiliza por el deterioro del empleo, la caída del poder adquisitivo y el freno a la obra pública. Cerca del gobernador anticipan que planteará la necesidad de fortalecer la producción y el mercado interno frente a lo que define como un modelo de perfil financiero.

Hacia el final del mensaje también se espera un llamado político más amplio, orientado a consolidar apoyos dentro del peronismo y tender puentes hacia otros sectores opositores, en un escenario nacional atravesado por la polarización.