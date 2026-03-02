2 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Axel Kicillof abre las sesiones en la legislatura bonaerense con críticas al ajuste de Milei

El gobernador inaugurará el 154° período ordinario con un discurso centrado en la gestión y críticas al rumbo económico nacional.

Por
Axel Kicillof abrirá las sesiones en la legislatura bonaerense con críticas al ajuste de Milei

Axel Kicillof abrirá las sesiones en la legislatura bonaerense con críticas al ajuste de Milei

El gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezará este lunes en La Plata a las 17 la apertura del 154° período de Sesiones Ordinarias de la Legislatura provincial, en un discurso que combinará balance de gestión y cuestionamientos al Gobierno nacional por el impacto del ajuste sobre las finanzas del distrito. En esta oportunidad, la ceremonia se realizará sin acto con la militancia ni movilización en la calle.

Está previsto que el ciclo lectivo bonaerense comience este lunes 2 de marzo.
Te puede interesar:

Los gremios docentes de la provincia de Buenos Aires anunciaron paro para el día del comienzo de clases

La ceremonia se realizará en el recinto de la Cámara de Diputados, ante los 92 diputados y 46 senadores que integran la Asamblea Legislativa. Será la primera vez que el mandatario hable tras el recambio parlamentario de diciembre, que modificó el equilibrio de fuerzas y consolidó a los libertarios como principal bloque opositor. En esta ocasión no habrá escenario exterior ni acto militante posterior al mensaje.

Según adelantaron fuentes oficiales, el discurso estará centrado en los ejes de educación, salud, seguridad, vivienda y obra pública. En la Gobernación sostienen que esas áreas serán presentadas como prioridades estratégicas en un contexto de restricción presupuestaria.

Kicillof

Kicillof también insistirá con cifras que su equipo viene difundiendo sobre la pérdida de recursos desde diciembre de 2023, que estiman en 22,2 billones de pesos por recortes de programas, paralización de obras, deudas y caída de la recaudación. De ese total, 15,6 billones corresponderían a obligaciones impagas por parte de la Nación.

En ese marco, el mandatario volverá a apuntar contra el rumbo económico del presidente Javier Milei, al que responsabiliza por el deterioro del empleo, la caída del poder adquisitivo y el freno a la obra pública. Cerca del gobernador anticipan que planteará la necesidad de fortalecer la producción y el mercado interno frente a lo que define como un modelo de perfil financiero.

Hacia el final del mensaje también se espera un llamado político más amplio, orientado a consolidar apoyos dentro del peronismo y tender puentes hacia otros sectores opositores, en un escenario nacional atravesado por la polarización.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Seguí en vivo el discurso de Jorge Macri en la apertura de las sesiones ordinarias

Las clases debían haber empezado este lunes en quince provincias.

Se demora el inicio de clases en 15 provincias por un paro docente a nivel nacional

Jorge Macri inaugura sesiones en la Legislatura con foco en seguridad, obra pública y recorte del gasto

Con énfasis en el orden público, Jorge Macri abrió las sesiones ordinarias y reclamó por la coparticipación

play

Así fue el esperado reencuentro de Nahuel Gallo con su hijo Víctor y su familia

play

Llegó Nahuel Gallo a la Argentina tras 448 días de detención en Venezuela

Germán Martínez en la Cámara de Diputados. Archivo.

"Violento y nervioso", la reacción de la oposición a la apertura de sesiones de Milei

Rating Cero

Oriana Sabatini dio a luz a Gia en el Hospital Gemelli, en Roma.

Nació la hija Oriana Sabatini y Paulo Dybala: qué nombre eligieron

Este animé llegó a Netflix y automáticamente se posicionó como tendencia.
play

Cual es el animé no para de ser tendencia en Netflix y sigue sumando capítulos: cómo se llama

El tráiler anticipa una historia donde la verdad no es inmediata y donde cada personaje parece tener su propia versión de los hechos.
play

Esta es la película de la India que sorprende a todos en Netflix, está entre lo más visto y habla de falsas denuncias: cómo se llama

El rating de la cadena nacional tuvo picos de 21 puntos. 

¿Cuánto midió en rating de la cadena nacional de Milei?

Allegra Cubero cumplió 15 años y lo celebró con amigos y familia. 

La hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero sorprendió con un look único en su fiesta de 15

Guido Icardi, hermano de Mauro Icardi.

El hermano de Mauro Icardi, tajante con su familia: "La lealtad a la sangre no es un cheque en blanco"

últimas noticias

La chica que se hizo viral tras compartir su experiencia en nuestro país

Una española reveló que en Argentina las cosas toman relevancia al compartirlas y se volvió viral: a qué se refería

Hace 16 minutos
Esta es la inofrmación que dió ARCA acerca de las transferencias en relación a la recategorización

ARCA aclaró que las transferencias personales no serán consideradas para la recategorización en el monotributo

Hace 29 minutos
Oriana Sabatini dio a luz a Gia en el Hospital Gemelli, en Roma.

Nació la hija Oriana Sabatini y Paulo Dybala: qué nombre eligieron

Hace 34 minutos
Liberaron a Nahuel Gallo en Venezuela. 

La odisea de Nahuel Gallo: cronología de los 448 días del gendarme argentino preso en Venezuela

Hace 46 minutos
Expectativa por los precios de los 0 km.

¿Bajan los autos? Cómo quedan los precios tras la eliminación de los impuestos internos

Hace 51 minutos