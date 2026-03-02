Esta es la película de la India que sorprende a todos en Netflix, está entre lo más visto y habla de falsas denuncias: cómo se llama El film toca un tema sensible y actual y combina drama judicial con conflicto de pareja. Además, invita a reflexionar sobre la reputación y el juicio social. + Seguir en







El tráiler anticipa una historia donde la verdad no es inmediata y donde cada personaje parece tener su propia versión de los hechos.

Esta es la película de la India que sorprende a todos en Netflix, está entre lo más visto y habla de falsas denuncias: conocida en español como Acusada, se trata de un thriller dramático que aborda el impacto devastador de una denuncia que pone en jaque la vida profesional y personal de una médica reconocida.

Desde su estreno el 27 de febrero de 2026, el film se posicionó entre lo más reproducido de la plataforma y abrió debate en redes por su mirada sobre la reputación, el juicio social y la fragilidad de la verdad pública.

En un contexto donde las denuncias públicas generan debates intensos, esta producción india logra interpelar al espectador y dejar una pregunta abierta: ¿qué sucede cuando la verdad tarda en llegar, pero el daño ya está hecho? Con una narrativa tensa y emocional, el guion pone el foco en cómo la opinión puede adelantarse a la justicia y afectar de manera irreversible la vida de una persona.

Acusada Sinopsis de Acusada, la película del momento en Netflix La historia sigue a la Dra. Geetika, una prestigiosa ginecóloga que está a punto de recibir un ascenso clave en su carrera. Sin embargo, todo cambia cuando surge una grave acusación en su contra que amenaza con destruir no solo su trayectoria profesional, sino también su matrimonio.

Mientras la presión mediática crece y las dudas se multiplican, su esposa decide investigar para descubrir qué ocurrió realmente. La película explora el peso de las sospechas, el desgaste emocional y las consecuencias sociales que puede provocar una denuncia cuando aún no hay certezas.

Tráiler de Acusada Embed - Accused | Teaser | Konkona Sen Sharma, Pratibha Ranta | Netflix India El avance oficial muestra el derrumbe progresivo de la protagonista: escenas de hospital, interrogatorios, miradas incómodas y la tensión creciente en su relación de pareja. El tono es sobrio, intenso y cargado de suspenso psicológico. Reparto de Acusada El elenco está encabezado por: Konkona Sen Sharma como la Dra. Geetika.

Pratibha Ranta como su esposa.

Sukant Goel.

Monica Mahendru.

Aditya Nanda.

Daniele Secondi.

Kallirroi Tziafeta. La dirección está a cargo de Anubhuti Kashyap, con guion de Sima Agarwal y Yash Keswani.