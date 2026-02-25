25 de febrero de 2026 Inicio
El Gobierno consiguió u$s150 millones tras colocar un nuevo bono en dólares

El Ministerio de Economía anunció que el BONAR 27, el nuevo instrumento en dólares para pagar deuda, tuvo una exitosa colocación en los mercados locales: recibió ofertas por u$s866 millones a una tasa inferior al 6% anual (sobre la par).

El equipo económico de Caputo logró licitar el nuevo bono en dólares sobre la par.

El Gobierno logró una exitosa colocación de deuda en la primera emisión del nuevo bono en dólares BONAR 27 (AO27): consiguió u$s150 millones a una tasa del 5,89% (sobre la par), tras recibir ofertas por u$s866 millones. De esta manera, el Tesoro logró completar el cupo que se había propuesto por subasta con un instrumento que buscan acumular reservas para los pagos de vencimientos a acreedores privados de julio próximo.

El dólar repuntó nuevamente y cerró en $1.415

La Secretaría de Finanzas anunció el resultado de una nueva licitación de febrero, donde no ofreció instrumentos de tasa fija y sumó el nuevo bono en dólares que vence el 29 de octubre de 2027. De acuerdo a la comunicación oficial del Ministerio de Economía, este jueves habrá una segunda ronda para colocar un adicional de hasta u$s100 millones.

En cuanto a la deuda en pesos, colocó $6,74 billones mientras que recibió ofertas por $8 billones, lo que significó un "rollover" del 93,32% en la primera licitación sin ofrecer tasa fija desde noviembre del 2024. Así, logró extender los plazos de vencimientos.

La demanda por instrumentos CER permitió cubrir la mayoría de los vencimientos, con fuerte participación de las LECER cortas (57% del total colocado); el plazo promedio ponderado subió a 192 días y fue el máximo desde la licitación de diciembre de 2025. Por su parte, en dólar linked apenas se colocaron $0,15 billones (la licitación para el bono de 2028 quedó desierta).

Resultado de la licitación con el nuevo BONAR 27

Bonos ajustados por CER

  • 15 de mayo de 2026 (X15Y6): $3,82 billones a una tasa de 1,91% TIREA.

  • 31 de julio de 2026 (X31L6): $0,95 billones a 5,06% TIREA.

  • 30 de noviembre de 2026 (X30N6): $0,9 billones a 6,99% TIREA.

  • 30 de junio de 2027 (TZX27): $0,69 billones a 7,19% TIREA.

  • 30 de junio de 2028 (TZX28): $0,22 billones a 8,78% TIREA.

Bonos Dólar Linked

  • 30 de junio de 2027 (TZV27): $0,15 billones a 7,81% TIREA.

  • 30 de junio de 2028 (TZV28): licitación desierta.

Bono en dólares (Hard Dollar)

  • BONAR 2027 (AO27) – 29 de octubre de 2027: colocación por u$s150 millones a 5,89% TIREA

La entidad monetaria ya alcanzó el 26% del objetivo previsto para 2026. 

El Banco Central extendió la racha compradora y suma divisas antes de la cosecha gruesa

Las acciones rebotaron tras un lunes negro.

Rebote de los ADRs en Wall Street: escalaron hasta 5%, mientras que los bonos no repuntan

La entidad monetaria no para de acumular reservas en un contexto de presión cambiaria vendedora y depreciación del dólar.

El Banco Central continúa con la acumulación de reservas y ya alcanzó el 25% de las divisas previstas para 2026

Es el peor número de morosidad desde 2010.

La morosidad de las familias se disparó en diciembre y alcanzó su peor nivel desde 2010

La entidad monetaria lleva comprados más de u$s2.400 millones en lo que va del año.

El Banco Central cerró la semana con una nueva compra de dólares y las reservas alcanzaron un nuevo máximo

A contramano del mundo, los activos argentinos se mantuvieron firmes.

El Merval y los ADRs reaccionaron al alza, pese al paro general y a la espera de la reforma laboral

Rating Cero

La medida impide el acercamiento de la prensa a su domicilio familiar.
play

"De acá a futuro no me entrevisten...": Pampita explicó por qué puso una cautelar a los medios

La conductora realizó un fuerte reclamo en sus redes sociales. 

Julieta Prandi denunció que su ex no paga la cuota alimentaria hace 4 años: "Vengo haciéndome cargo de todo"

Daniela De Lucía abandonó la casa de Gran Hermano por la muerte de su padre.

Tras abandonar la casa de Gran Hermano, Daniela De Lucía habló por primera vez de la muerte de su padre

Divina Gloria tuvo que ser trasladada a un hospital.

Gran Hermano 2026: una segunda participante abandonó la casa y fue trasladada a un hospital

La charla íntima de Poggio con Zilli comenzó con los elogios de él a la exvedette.
play

"Es mi vida, no le hago mal a nadie": Franco Poggio, de Gran Hermano, habló sobre su camino a la libertad

El debut de la actriz en la casa de Gran Hermano no pasó indadvertido y revivió viejos enfrentamientos. 

Amalia Granata arremetió contra Andrea del Boca: "Es una mujer siniestra, su vida es una mentira"

últimas noticias

Las imágenes de los videos registrados por las cámaras de seguridad fueron clave para identificar a Juan Pablo Gini.

Robos en Villa Urquiza: el hermano del piloto Oscar Gini se entregó y quedó detenido

Hace 49 minutos
El objetivo es recrear la rutina habitual de cualquier dueño de mascota, pero sin la presencia física del animal.

Después de los therians, llega el "hobby dogging": la nueva tendencia de pasear perros imaginarios

Hace 1 hora
El hombre sigue internado y podría necesitar una prótesis para la cabeza.

Cómo sigue el hombre atacado a fierrazos en un incidente de tránsito en Castelar

Hace 1 hora
Cuello sufrió un traumatismo de cráneo grave con hematoma.

Córdoba: le pegaron un piedrazo en la cabeza mientras andaba en moto y está internado con muerte cerebral

Hace 1 hora
La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único, Asignaciones de PNC y Desempleo, este jueves 26 de febrero

Hace 1 hora