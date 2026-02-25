El Gobierno consiguió u$s150 millones tras colocar un nuevo bono en dólares

El Gobierno logró una exitosa colocación de deuda en la primera emisión del nuevo bono en dólares BONAR 27 (AO27): consiguió u$s150 millones a una tasa del 5,89% (sobre la par), tras recibir ofertas por u$s866 millones. De esta manera, el Tesoro logró completar el cupo que se había propuesto por subasta con un instrumento que buscan acumular reservas para los pagos de vencimientos a acreedores privados de julio próximo.
La Secretaría de Finanzas anunció el resultado de una nueva licitación de febrero, donde no ofreció instrumentos de tasa fija y sumó el nuevo bono en dólares que vence el 29 de octubre de 2027. De acuerdo a la comunicación oficial del Ministerio de Economía, este jueves habrá una segunda ronda para colocar un adicional de hasta u$s100 millones.
En cuanto a la deuda en pesos, colocó $6,74 billones mientras que recibió ofertas por $8 billones, lo que significó un "rollover" del 93,32% en la primera licitación sin ofrecer tasa fija desde noviembre del 2024. Así, logró extender los plazos de vencimientos.
La demanda por instrumentos CER permitió cubrir la mayoría de los vencimientos, con fuerte participación de las LECER cortas (57% del total colocado); el plazo promedio ponderado subió a 192 días y fue el máximo desde la licitación de diciembre de 2025. Por su parte, en dólar linked apenas se colocaron $0,15 billones (la licitación para el bono de 2028 quedó desierta).
15 de mayo de 2026 (X15Y6): $3,82 billones a una tasa de 1,91% TIREA.
31 de julio de 2026 (X31L6): $0,95 billones a 5,06% TIREA.
30 de noviembre de 2026 (X30N6): $0,9 billones a 6,99% TIREA.
30 de junio de 2027 (TZX27): $0,69 billones a 7,19% TIREA.
30 de junio de 2028 (TZX28): $0,22 billones a 8,78% TIREA.
Bonos Dólar Linked
30 de junio de 2027 (TZV27): $0,15 billones a 7,81% TIREA.
30 de junio de 2028 (TZV28): licitación desierta.
Bono en dólares (Hard Dollar)