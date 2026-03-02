Alerta naranja y amarilla en 9 provincias por tormentas intensas: qué ciudades serán afectadas

En el inicio de la semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elevó una alerta naranja y amarilla en 9 provincias con tormentas intensas y posible caída de granizo que alcanza a zonas de diferentes regiones del país.
Según detalló el organismo, el aviso por fuertes precipitaciones alcanzaba a zonas de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Río Negro, La Pampa, Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan y La Rioja.
Estas condiciones incluyen lluvias abundantes, actividad eléctrica frecuente, ráfagas intensas que podrían alcanzar los 70 km/h y caída ocasional de granizo. Se estiman acumulados de precipitación que oscilarán entre 20 y 50 mm, aunque en algunos puntos podrían superarse de forma puntual.
Además, sectores puntuales de San Luis y Córdoba se encuentran bajo alerta naranja, lo que implica tormentas fuertes a severas, con lluvias más intensas, ráfagas que podrían superar los 90 km/h y mayor riesgo de granizo.
Por su parte, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que coincide con el regreso de las clases en la Provincia, será con buenas condiciones del clima y con bastante calor. Se espera un lunes con cielo despejado en la madrugada y mañana y parcialmente nublado en la tarde y noche; con una mínima de 20 grados y una máxima de 32.
Alerta amarilla: cuáles son las ciudades que alcanzará
Buenos Aires: Arrecifes - Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Chacabuco, Colón, General Arenales, General Pinto, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln, Pergamino, Rojas, Salto, Florentino Ameghino, General Villegas, Rivadavia, Alberti, Bragado, Chivilcoy, General Viamonte, 9 de Julio, 25 de Mayo, Bolívar, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Hipólito Yrigoyen, Pehuajó, Adolfo Alsina, Daireaux, Guaminí, Pellegrini, Salliqueló, Trenque Lauquen, Tres Lomas, General La Madrid, Laprida, Olavarría, Norte de Bahía Blanca, Oeste de Patagones, Oeste de Villarino, Puan, Zona baja de Coronel Pringles, Zona baja de Coronel Suárez, Zona baja de Saavedra, Zona baja de Tornquist.
Córdoba: Zona serrana de Cruz del Eje, Zona serrana de Minas, Zona serrana de Pocho, Zona serrana de San Alberto, Zona serrana de San Javier, Zona serrana de Calamuchita, Zona serrana de Río Cuarto, General Roca, Presidente Roque Sáenz Peña.
La Rioja: Chamical, General Belgrano, General Ocampo, General Juan Facundo Quiroga, General San Martín, Rosario Vera Peñaloza
San Juan: 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín, Valle Fértil
Mendoza: Este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín, Santa Rosa
San Luis: Gobernador Dupuy, Zona baja de Belgrano, Zona baja de Juan Martín de Pueyrredón