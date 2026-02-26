26 de febrero de 2026 Inicio
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 26 de febrero

El oficial borró toda la caída que había tenido la semana pasada y que le había permitido volver a tocar niveles de hace cuatro meses. En el Banco Nación, cotizó a $1.375 para la compra y $1.425 para la venta.

El dólar se consolidó por encima de los $1.400. 

El dólar se consolidó por encima de los $1.400. 

El dólar oficial subió otros $10 y cerró este jueves a $1.375 para la compra y $1.425 para la venta en el Banco Nación, luego de haber subido $15 el miércoles y $10 el martes, para romper la racha bajista con la que había logrado alcanzar su menor nivel en cuatro meses.

¿A cuánto cotizó el dólar?
El mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), cotizó a $1.399 para la compra y $1.408 para la venta. En el segmento de los financieros, el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.480,12, mientras que el MEP opera a $1.437,58.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotizó a $1.375 para la compra y $1.425 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.415 para la compra y $1.435 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubicó en $1.408.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.852,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.480,12 mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.437,58.

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.407,50.

