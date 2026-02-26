Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 26 de febrero
El oficial borró toda la caída que había tenido la semana pasada y que le había permitido volver a tocar niveles de hace cuatro meses. En el Banco Nación, cotizó a $1.375 para la compra y $1.425 para la venta.
El dólar oficial subió otros $10 y cerró este jueves a $1.375 para la compra y $1.425 para la venta en el Banco Nación, luego de haber subido $15 el miércoles y $10 el martes, para romper la racha bajista con la que había logrado alcanzar su menor nivel en cuatro meses.
El mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), cotizó a $1.399 para la compra y $1.408 para la venta. En el segmento de los financieros, el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.480,12, mientras que el MEP opera a $1.437,58.