Febrero negro para los mercados: los ADRs cayeron 25% y el S&P Merval tuvo su peor mes desde septiembre

Cuáles son las empresas argentinas que más perdieron en la bolsa de Nueva York. Por otra parte, el riesgo país volvió a subir y cerró el día en los 570 puntos básicos.

Los ADRs de empresas argentinas en la bolsa de Wall Street cerraron febrero con una caída acumulada del 25% , mientras que el S&P Merval tuvo su peor mes desde septiembre del año pasado. En este contexto, el riesgo país volvió a subir y llegó a los 570 puntos básicos.

El dólar cerró la semana a la baja y registró su mayor caída mensual desde 2019

Durante este viernes, en Nueva York, los bonos soberanos en dólares anotaron bajas generalizadas, en donde se destacaron las pérdidas de los globales GD30 (-1,4%) y GD29 (-1,3%) . En ese marco, el riesgo país trepó a las 572 unidades, lo que se trató del máximo desde el 14 de enero.

Por otro lado, los ADRs se hundieron en su gran mayoría. Las pérdidas estuvieron lideradas nuevamente por las entidades bancarias, de la misma manera que sucedió durante la jornada del jueves. El Macro y BBVA retrocedieron hasta un 5,8% . Mientras que en el acumulado mensual, los ADRs se desplomaron hasta un 24,8%.

A nivel local, el S&P Merval se hundió 4,1% este viernes a los 2.642.105,3800 en pesos. Medido en dólares, el selectivo argentino retrocedió 3,6% a los 1.793,54 puntos. Durante el mes de febrero, la bolsa porteña se desplomó un 17,4% y 16,3% en dólares. Esto se trató de su nivel más bajo desde septiembre de 2025.

En el último día hábil de febrero, Banco Macro encabezó las caídas con un descenso del 8,3%, seguida por Grupo Supervielle (-7,7%) e YPF (-7,3%). Por su parte, Bolsas y Mercados Argentinos sube 1,9%.

El Gobierno obtuvo otros u$s100 millones en la segunda licitación del nuevo bono en dólares

El Gobierno volvió a lograr una exitosa colocación de deuda en la segunda emisión del nuevo bono en dólares BONAR 27 (AO27): tras conseguir u$s150 millones a una tasa del 5,89% (sobre la par), este jueves obtuvo en su segunda ronda u$s100 millones más, tras recibir ofertas por u$s348 millones, lo que implicó un factor de prorrateo de 28,74% sobre el total demandado

Según el comunicado oficial del Ministerio de Economía, la tasa de corte se ubicó en 5,89% TIREA y 5,74% TNA, nuevamente por debajo de lo que el mercado preveía en la previa. Desde la cartera económica señalaron que esta segunda vuelta estuvo abierta a todas las personas humanas o jurídicas interesadas, que debieron canalizar sus ofertas a través del sistema de licitaciones oficial.

El bono en dólares, denominado como AO27 y con vencimiento el 29 de octubre de 2027, fue emitido con el objetivo de acumular divisas de cara a los duros vencimientos de julio por u$s4.200 millones.

"En la segunda vuelta del AO27 el Gobierno logra completar nuevamente el cupo máximo. De esta forma, consigue u$s250 millones en financiamiento al 5,9%. Dato no menor: si el cupo hubiera sido mayor, podría haber conseguido hasta u$s498 millones a dicha tasa (el doble)", expresó el economista Federico Machado.