Aranceles y baja liquidez: Bitcoin sufrió la presión de la volatilidad global y cayó a u$s64.000

El mercado cripto acusó recibo de los nuevos aranceles de Donald Trump y la volatilidad de la economía global, con caídas aceleradas por el desarme de posiciones apalancadas.

La Corte Suprema de EE.UU. y las medidas de Trump golpean al mercado cripto. 

La Corte Suprema de EE.UU. y las medidas de Trump golpean al mercado cripto. 

El mercado de criptomonedas inició la semana con retrocesos. Bitcoin (BTC) acusó el impacto de los nuevos aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la volatilidad global retrocediendo hasta la zona de los u$s64.000. La caída estuvo potenciada por el desarme de posiciones apalancadas, lo que aceleró la presión vendedora. De esta manera, la principal criptodivisa se mantiene lejos de su máximo histórico de u$s126.000 alcanzado en octubre de 2025, y continúa sin recibir señales positivas que permitan anticipar un cambio de ciclo.

En esa misma línea, Ethereum (ETH) avanzó un 0,2% y se ubicó en torno a los u$s1.851,91, mostrando una leve recuperación. Entre las principales altcoins predomina la misma tendencia de repuntes moderados, reflejo de un mercado que intenta estabilizarse tras la presión bajista sobre Bitcoin. Sin embargo, Binance Coin (BNB) se desmarcó del resto y continúa en terreno negativo, con una caída del 1,3%, lo que evidencia la disparidad en el comportamiento de los distintos tokens.

"Lo que estamos viendo es movimiento de mercado", explicó Patricio Mesri, CEO de Bybit para Latinoamérica. "Había mucho apalancamiento en posiciones long de BTC y, cuando el mercado se da vuelta, esas posiciones se desarman rápido y profundizan la caída. Hoy el precio está en un bear market, ya no en el bull market que vimos en 2025. En una tendencia bajista podés tener rebotes fuertes, incluso overshoots, pero hasta que no se confirme un cambio de ciclo, la dinámica sigue siendo bajista o lateral", agregó.

En este sentido, señaló que "el volumen de trading crypto está relativamente bajo y eso también está muy atado a la macro a nivel internacional. Este trimestre, Bitcoin viene siguiendo la misma inestabilidad global que impacta en el mercado tradicional, como el Nasdaq. Cuando suben las tasas en Estados Unidos, se reduce la liquidez global, y activos como BTC corrigen. Responde a la misma lógica que cualquier commodity", sostuvo.

Bitcoin

Cómo afectaron los nuevos aranceles impuestos por Trump

Bitcoin mantuvo la cautela en una jornada marcada por ventas de grandes tenedores, conocidas como "ballenas", que, al transferir sus activos a exchanges ejercieron presión adicional sobre el precio. La confianza del mercado se vio debilitada por la anulación del programa arancelario del presidente norteamericano por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos, seguida del anuncio de un nuevo arancel global del 10% sobre importaciones y un aumento de la tasa al 15%, lo que generó incertidumbre en los mercados financieros.

Aunque las criptomonedas no están directamente expuestas a las fricciones comerciales, su carácter especulativo las hace muy sensibles a la confianza global, y se observó una marcada aversión al riesgo. Las compras persistentes de Strategy —que sumó 592 BTC adicionales el lunes— tampoco lograron revertir el sentimiento negativo, ya que la compañía acumula pérdidas con la cotización actual por debajo de su costo promedio de u$s76.020.

"Hoy los bonos de Estados Unidos, que son prácticamente el único activo que subió, están absorbiendo liquidez. Ese flujo también presiona a Bitcoin a la baja", explicó Mesri. "En ciclos bajistas anteriores las correcciones eran mucho más violentas, de -70% o -80% en poco tiempo. Hoy la volatilidad es menor en comparación histórica. Eso habla de un mercado más maduro, aunque igualmente sensible al contexto macroeconómico global", analizó.

Reforma laboral y pagos de salarios

En relación a la reforma laboral, uno de los puntos en debate es la posibilidad de habilitar nuevos medios de cobro, como billeteras digitales y cripto, lo que ampliaría la libertad de elección del trabajador. Según Mesri, los criptoactivos ya forman parte de la vida cotidiana de los argentinos y tienen validación estatal dentro de un marco regulatorio. "Que exista más flexibilidad es positivo. El usuario final tiene que tener la libertad de elegir dónde quiere cobrar su sueldo", consideró.

Agregó que, así como el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ya acepta criptomonedas para el pago de impuestos, "las criptomonedas deberían estar habilitadas para cualquier operación en pesos argentinos, ya sea para pagar bienes y servicios o para cobrar ingresos. Se trata de ampliar opciones y promover la competencia, no de reemplazar forzosamente el sistema actual", concluyó.

