Cual es el animé no para de ser tendencia en Netflix y sigue sumando capítulos: cómo se llama ‘Baki-dou: El samurái invencible’ llega a Netflix con 13 episodios nuevos y marca el regreso de uno de los animes más icónicos y brutales del género. + Seguir en







Este animé llegó a Netflix y automáticamente se posicionó como tendencia.

El universo creado por Keisuke Itagaki suma un nuevo capítulo con el anuncio de otra adaptación animada de Baki, confirmando que la saga de artes marciales más extrema del anime todavía tiene mucho por ofrecer. Lejos de agotarse, la historia de la familia Hanma continúa expandiéndose y reafirmando su lugar como una de las franquicias más influyentes y violentas del género.

La plataforma encargada de llevar esta nueva entrega al público global vuelve a ser Netflix, que estrenará ‘Baki-dou: El samurái invencible’ con 13 episodios inéditos. La serie promete mantener el nivel de intensidad que caracteriza a la franquicia, con combates brutales, animación impactante y una apuesta cada vez más ambiciosa en lo visual.

En esta ocasión, la trama introduce la figura de un legendario samurái trasladado al mundo moderno, obligando a Baki a enfrentarse a un estilo de lucha ancestral y despiadado. El choque entre tradición y fuerza contemporánea anticipa duelos cargados de adrenalina, coreografías salvajes y la crudeza que convirtió a la saga en un verdadero clásico del anime de combate.

Sinopsis de Baki-Dou: El samurái invencible, el animé furor de Netflix La historia de Baki-dou: El samurái invencible arranca después del impactante cierre de la saga del “Ogro”, con Baki en la cima absoluta de las artes marciales… y sumido en un peligroso aburrimiento. Pero la calma se rompe cuando un experimento logra clonar a Miyamoto Musashi, el samurái más legendario de Japón. Con su alma trasladada a un cuerpo moderno, el regreso de este guerrero altera por completo el mundo de la lucha: no pelea por deporte, sino bajo la lógica implacable de la espada y la muerte.

En esta nueva etapa que llega a Netflix, el conflicto se transforma en un choque cultural y técnico explosivo. Baki y los combatientes del circuito clandestino del Domo de Tokio deberán medirse ante un “Samurái Invencible” cuya fuerza y velocidad desafían cualquier parámetro humano. Acostumbrados al combate cuerpo a cuerpo y a ciertas reglas implícitas, los luchadores modernos se enfrentan a alguien que entiende cada duelo como una batalla definitiva.

Con la estética musculosa y los movimientos viscerales característicos de la obra de Keisuke Itagaki, la serie promete peleas aún más crudas e intensas. El eje del relato enfrenta la evolución contemporánea de las artes marciales con la tradición letal del período Edo, planteando una pregunta central: ¿qué significa ser el más fuerte cuando tu rival es una leyenda que volvió del pasado para reclamar supremacía? Tráiler de Baki-Dou: El samurái invencible Embed - Baki-Dou: El samurái invencible | Tráiler oficial | Netflix Reparto de Baki-Dou: El samurái invencible Baki Hanma (Nobunaga Shimazaki)

Miyamoto Musashi (Daisuke Namikawa)

Yujiro Hanma (Akio tsuka)

Doppo Orochi (Takayuki Sug)

Retsu Kaioh (Rikiya Koyama)

Mitsunari Tokugawa (Mugihito)

Katsumi Orochi (Yoshihisa Kawahara)