Apertura de sesiones ordinarias: el rating de la cadena nacional de Javier Milei

Los canales de noticias, tanto de cable y aire, y demás señales abiertas de televisión reprodujeron el encendido discurso presidencial en el Congreso por cadena nacional.

El rating de la cadena nacional tuvo picos de 21 puntos. 

El rating de la cadena nacional tuvo picos de 21 puntos. 

La cadena nacional del presidente Javier Milei, con la inauguración del 144º período de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación tuvo un magro desempeño alcanzar picos de 21 puntos de rating. Los canales de noticias, tanto de cable y aire, y demás señales abiertas de televisión reprodujeron el encendido discurso presidencial donde realizó un balance de la gestión, apuntó contra la oposición y anunció que cada ministerio presentará un paquete de reformas a tratarse durante el año legislativo.

"Violento y nervioso", la reacción de la oposición a la apertura de sesiones de Milei

