El Banco Central mermó su compra de dólares y las reservas cayeron más de u$s700 millones La entidad que lidera Santiago Bausili adquirió dólares por 37ª jornada consecutiva, sin embargo las reservas brutas internacionales cayeron hasta los u$s46.156 millones. Los motivos de un descenso previsible.







La entidad monetaria continuó con la intervención cambiaria.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a comprar dólares en su plan de acumulación de reservas, sin embargo las tenencias de la autoridad monetaria cayeron u$s749 millones tras tocar un máximo en seis años. Este jueves adquirió divisas por u$s41 millones, en su 37ª rueda con saldo positivo, y ya capitaliza u$s2.681 millones en el año, de los cuales u$s1.524 millones corresponden a febrero.

La entidad que lidera Santiago Bausili intervino tanto en el Mercado Libre de Cambios como en operaciones "en bloque", pactadas con empresas o provincias. Aunque las reservas brutas internacionales retrocedieron a pesar de las compras de BCRA y se ubicaron en los u$s46.156 millones. La adquisición de este jueves llevó el saldo acumulado en el año a más de u$s2.500 millones, alcanzando el 26% de la meta anual de adquisición de divisas previstas para 2026.

Según Ámbito, los pagos de deuda a organismos por u$s30 millones, caída de cotizaciones por otros u$s30 millones, un pago de deuda provincial y el comienzo de los movimientos bancarios de fin de mes fueron los motivos de la merma en las reservas.

#DataBCRA | Encontrá la lista de #PrincipalesVariables en: https://t.co/Qev6HZIV4a#ReservasBCRA pic.twitter.com/nSe9yzYmxe — BCRA (@BancoCentral_AR) February 26, 2026 La inédita racha compradora se da en el marco de proyecciones oficiales de adquisición de divisas para este 2026 en torno al rango de 10.000 a 17.000 millones de dólares, condicionado por la demanda de pesos y el ingreso de divisas.

La acumulación de reservas es una señal que esperaba el mercado, ya que, en el marco de la "Fase de Remonetización 2026", la autoridad monetaria preveía un proceso de compras diarias que se limitaba a una participación de hasta el 5% del volumen operado. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, remarcó que la compra de divisas estaría atada a la demanda de pesos y al ingreso de dólares.