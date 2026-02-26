26 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

El Banco Central mermó su compra de dólares y las reservas cayeron más de u$s700 millones

La entidad que lidera Santiago Bausili adquirió dólares por 37ª jornada consecutiva, sin embargo las reservas brutas internacionales cayeron hasta los u$s46.156 millones. Los motivos de un descenso previsible.

Por
La entidad monetaria continuó con la intervención cambiaria.

La entidad monetaria continuó con la intervención cambiaria.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a comprar dólares en su plan de acumulación de reservas, sin embargo las tenencias de la autoridad monetaria cayeron u$s749 millones tras tocar un máximo en seis años. Este jueves adquirió divisas por u$s41 millones, en su 37ª rueda con saldo positivo, y ya capitaliza u$s2.681 millones en el año, de los cuales u$s1.524 millones corresponden a febrero.

La entidad monetaria no para de acumular reservas en un contexto de presión cambiaria vendedora y depreciación del dólar.
Te puede interesar:

El Banco Central continúa con la acumulación de reservas y ya alcanzó el 25% de las divisas previstas para 2026

La entidad que lidera Santiago Bausili intervino tanto en el Mercado Libre de Cambios como en operaciones "en bloque", pactadas con empresas o provincias. Aunque las reservas brutas internacionales retrocedieron a pesar de las compras de BCRA y se ubicaron en los u$s46.156 millones. La adquisición de este jueves llevó el saldo acumulado en el año a más de u$s2.500 millones, alcanzando el 26% de la meta anual de adquisición de divisas previstas para 2026.

Según Ámbito, los pagos de deuda a organismos por u$s30 millones, caída de cotizaciones por otros u$s30 millones, un pago de deuda provincial y el comienzo de los movimientos bancarios de fin de mes fueron los motivos de la merma en las reservas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BancoCentral_AR/status/2027108845474975967&partner=&hide_thread=false

La inédita racha compradora se da en el marco de proyecciones oficiales de adquisición de divisas para este 2026 en torno al rango de 10.000 a 17.000 millones de dólares, condicionado por la demanda de pesos y el ingreso de divisas.

La acumulación de reservas es una señal que esperaba el mercado, ya que, en el marco de la "Fase de Remonetización 2026", la autoridad monetaria preveía un proceso de compras diarias que se limitaba a una participación de hasta el 5% del volumen operado. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, remarcó que la compra de divisas estaría atada a la demanda de pesos y al ingreso de dólares.

El FMI y los bancos de inversión también venían reclamando una política cambiaria que permitiera robustecer las arcas del organismo estatal, como sucedió en los primeros dos meses del año, con el objetivo de consolidar la estabilidad macroeconómica y sentar bases más sólidas para el crecimiento.

reservas 26-2
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La entidad monetaria ya alcanzó el 26% del objetivo previsto para 2026. 

El Banco Central extendió la racha compradora y suma divisas antes de la cosecha gruesa

El dólar se consolidó por encima de los $1.400. 

El dólar subió por tercer día consecutivo y cerró a $1.425

El equipo económico de Caputo logró licitar el nuevo bono en dólares sobre la par.

El Gobierno consiguió u$s150 millones tras colocar un nuevo bono en dólares

¿A cuánto cotizó el dólar?

El dólar repuntó nuevamente y cerró en $1.415

El dólar cotiza en torno a los $1.400. 

El dólar en el Banco Nación cortó su racha de bajas consecutivas y cerró en $1.400

Banco Central de la República Argentina.

El BCRA compró u$s2.500 millones en lo que va de año y las reservas alcanzaron su pico en más de seis años

Rating Cero

La influencer mostró los dibujos hechos con la placenta de sus dos partos anteriores.

Juana Repetto reveló qué hará con su placenta: el polémico "menú" para su recuperación posparto

Leuco y Tagliani condujeron el ciclo que dejó Rozín tras su muerte repentina.

Bomba en Telefe: Soledad Pastorutti será la nueva conductora de La Peña de Morfi

Tessie Poza denunció al exfutbolista por incumplimiento económico.

Denuncia explosiva contra Brian Sarmiento: su expareja lo acusó de incumplir con la cuota alimentaria

La artista tiene una extensa carrera en la música, la tv, el teatro y el cine.
play

Gran Hermano: Santiago del Moro reveló la enfermedad crónica que dejó a Divina Gloria fuera de la casa

La cuarta noche del Festival pasó de la euforia a la indignación en minutos.

Viña 2026: denunciaron censura contra la primera transformista del festival

Esta película animada es la joya de Netflix con sus canciones y está nominada a los Oscar
play

Esta película animada es la joya de Netflix con sus canciones y está nominada a los Oscar: de qué se trata

últimas noticias

Los Therian en su mayoría son jóvenes y adolescentes que se identifican con animales que existen en la naturaleza. 

El reclamo de la comunidad Therian: "Los medios nos están usando como cortina de humo"

Hace 18 minutos
play

Liberaron a activistas ambientales que fueron detenidos durante las protestas por la Ley de Glaciares

Hace 21 minutos
Gallardo saluda a los hinchas.

Video: la ensordecedora ovación a Marcelo Gallardo en su despedida de River

Hace 41 minutos
play
Por primera vez desde el retorno de la democracia un gobierno impide el ingreso a los palcos del Congreso a los periodistas parlamentarios acreditados.

Denuncian que el Gobierno vuelve a limitar el trabajo de la prensa en la asamblea legislativa

Hace 48 minutos
El festejo de Martínez Quarta con Gallardo, tras el gol de River.

En la despedida de Gallardo, River empata con Banfield en el Monumental

Hace 1 hora