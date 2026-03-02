Hizo historia en un grande de Argentina y ahora sufrió una dura lesión: se fracturó el peroné El experimentado arquero chileno sufrió una grave lesión durante un partido del Torneo Apertura y estará fuera de las canchas por un largo período. Por + Seguir en







Gabriel Arias debió abandonar el campo tras sufrir una fractura en su pierna izquierda. La Capital

Gabriel Arias, arquero de Newell's, sufrió una fractura de peroné en la derrota ante Estudiantes.

El futbolista de 38 años debió abandonar el campo con evidentes gestos de dolor.

La lesión lo deja afuera del clásico rosarino ante Rosario Central.

El club analiza pedir un cupo excepcional para incorporar otro arquero. La noticia sacudió a Newell's: Gabriel Arias se fracturó el peroné de la pierna izquierda durante el partido frente a Estudiantes de La Plata por la fecha 7 del Torneo Apertura 2026, una lesión que lo mantendrá alejado de las canchas durante un tiempo prolongado y que representa un duro golpe para el equipo rosarino.

El arquero chileno, de 38 años, encendió las alarmas cuando comenzó a sentir molestias en su pierna izquierda durante el segundo tiempo del encuentro disputado en el Coloso Marcelo Bielsa. Minutos después tuvo que abandonar el campo visiblemente dolorido y fue reemplazado por Williams Barlasina.

Tras los estudios médicos realizados luego del partido, el club confirmó el diagnóstico: una fractura de peroné que ahora obliga a evaluar los pasos a seguir en su recuperación. Incluso se analiza si el guardameta deberá someterse a una intervención quirúrgica para acelerar el proceso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/2026842828693782801?s=20&partner=&hide_thread=false Así se retiró Gabriel Arias, capitán de Newell’s, CON MULETAS y CON BOTA post-partido vs Estudiantes.



Hablan de una posible FRACTURA DE TOBILLO, justo a días del Clásico de Rosario.



Vía @Calvi31. pic.twitter.com/QIO30Jsu78 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) February 26, 2026 La carrera de Gabriel Arias Antes de su llegada a Newell's, Gabriel Arias construyó una carrera sólida tanto en el fútbol argentino como en el chileno. El arquero surgió en Olimpo de Bahía Blanca, donde comenzó a ganar experiencia en Primera División y llamó la atención de distintos clubes de la región.

Sin embargo, su etapa más recordada llegó en Racing Club, institución con la que alcanzó uno de los momentos más importantes de su trayectoria. Con la Academia se consagró campeón de la Superliga 2018/2019, siendo una de las piezas clave del equipo dirigido por Eduardo Coudet.

Durante su ciclo en Avellaneda se convirtió en un arquero determinante, destacándose por su seguridad bajo los tres palos y su liderazgo dentro del vestuario. Su rendimiento también lo llevó a integrar la selección de Chile, con la que disputó diferentes competencias internacionales. arias-gabriel-chile-2023 El arquero chileno fue reemplazado durante el segundo tiempo del partido ante Estudiantes. A lo largo de su carrera profesional acumuló más de 350 partidos oficiales, consolidándose como uno de los arqueros más experimentados del fútbol sudamericano en los últimos años.