El FMI respaldó la reforma laboral del Gobierno y destacó la acumulación de reservas

El Fondo Monetario Internacional (FMI) respaldó el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno que se debatirá este jueves en la Cámara de Diputados. Desde Washington, la vocera del organismo, Julie Kozack, sostuvo que la iniciativa “se orienta a reducir la informalidad y también, muy importante, a sostener la creación de puestos de trabajo”.
Las declaraciones llegaron en medio del paro nacional que convocó la CGT contra la iniciativa. Durante su habitual conferencia de prensa, Kozack reiteró el apoyo del FMI al programa económico que lleva adelante el Gobierno argentino. Señaló que la agenda de reformas busca consolidar los avances en materia de estabilización y sentar bases para un crecimiento sostenido.
La portavoz también se refirió a la decisión oficial de postergar la actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC). En ese marco, afirmó que el organismo está “profundamente comprometido” con las autoridades para preservar la calidad, precisión y transparencia de los sistemas estadísticos. “Contar con datos oportunos, creíbles, de alta calidad e imparciales es esencial para una formulación de políticas sólida y para la confianza del público”, indicó.
Reservas y ancla fiscal
En relación con la acumulación de reservas, Kozack destacó las medidas adoptadas desde comienzos de año para fortalecer la estabilidad externa. Remarcó las modificaciones en el régimen monetario y cambiario, así como las compras diarias de divisas destinadas a cumplir compromisos de deuda y recomponer el stock del Banco Central.
Según precisó, la autoridad monetaria adquirió más de 2.000 millones de dólares en lo que va del año. Para el FMI, la acumulación sostenida de reservas, junto con la implementación del ancla fiscal basada en el equilibrio de las cuentas públicas, será determinante para mantener el acceso a los mercados y ampliar el margen de maniobra frente a eventuales shocks externos.