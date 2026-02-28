Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 28 de febrero
En una jornada sin operaciones, el minorista cotiza en Banco Nación $1.420 para la venta, mismo valores de cierre del viernes. En una semana donde se borró toda la baja anual del 2026, el MEP opera en torno a los $1.419,54.
El dólar oficial en Banco Nación cotiza este sábado a los mismos valores de cierre del viernes, al tratarse de una jornada sin operaciones oficiales: $1.370 para la compra y $1.420 para la venta. Por su parte, en el segmento de los financieros, el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.473,84, mientras que el MEP opera a $1.419,54.
Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, puso en valor el dato de enero en el Sector Público Nacional (SPN) que registró un resultado financiero superavitario por $1.105.159 millones, producto de un superávit primario de $3.125.737 millones, y de un pago de intereses de deuda pública neto por $2.020.578 millones.
Dólar Banco Nación hoy
La divisa estadounidense cotiza a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación.
Dólar blue hoy
El dólar blue cotiza a $1.405 para la compra y $1.425 para la venta.
Dólar mayorista hoy
El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubica en $1.397.
Dólar Tarjeta / Turista hoy
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.846.
Dólares financieros hoy
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.473,84 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.419,54.