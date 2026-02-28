28 de febrero de 2026 Inicio
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 28 de febrero

En una jornada sin operaciones, el minorista cotiza en Banco Nación $1.420 para la venta, mismo valores de cierre del viernes. En una semana donde se borró toda la baja anual del 2026, el MEP opera en torno a los $1.419,54.

El dólar oficial cotiza arriba de los $1.400. 

El dólar oficial cotiza arriba de los $1.400.  

El dólar oficial en Banco Nación cotiza este sábado a los mismos valores de cierre del viernes, al tratarse de una jornada sin operaciones oficiales: $1.370 para la compra y $1.420 para la venta. Por su parte, en el segmento de los financieros, el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.473,84, mientras que el MEP opera a $1.419,54.

En febrero, las acciones argentinas en Wall Street se hundieron.
Febrero negro para los mercados: los ADRs cayeron 25% y el S&P Merval tuvo su peor mes desde septiembre

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, puso en valor el dato de enero en el Sector Público Nacional (SPN) que registró un resultado financiero superavitario por $1.105.159 millones, producto de un superávit primario de $3.125.737 millones, y de un pago de intereses de deuda pública neto por $2.020.578 millones.

dolar blue billetes divisas dolares
El dólar cierra febrero arriba de los $1.400

El dólar cierra febrero arriba de los $1.400

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotiza a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.405 para la compra y $1.425 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubica en $1.397.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.846.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.473,84 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.419,54.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.409,50.

