Guerra en Medio Oriente: Irán bombardeó una de las petroleras más grandes del mundo en Arabia Saudita

La refinería Aramco fue alcanzada por drones. La creciente violencia entre Irán, Estados Unidos e Israel profundiza la incertidumbre sobre el suministro global de petróleo.

Por el ataque en la petrolera Aramco no hay personal civil herido.

La violencia en Medio Oriente sumó un nuevo capítulo tras el ataque de Irán a una petrolera de Arabia Saudita , uno de los principales productores de crudo del mundo.

La refinería, perteneciente a la firma petrolera Aramco y ubicada en la ciudad portuaria de Ras Tanura, recibió el impacto de los restos de drones iraníes interceptados por las defensas antiaéreas saudíes, lo que generó un incendio en las instalaciones .

El hecho se produjo este lunes y fue confirmado por el portavoz del Ministerio de Defensa saudí, Turki al Maliki, en un comunicado publicado por la agencia oficial saudí SPA, en el que señaló que no hay personal civil herido por este incidente.

Según detallaron diversos medios de la región producto del incendio, la refinería frenó su actividad por motivos de seguridad y cerró la planta momentáneamente , aunque, hasta el momento, Aramco no emitió ningún comunicado sobre esta medida.

De acuerdo a los videos que comenzaron a trascender en las redes sociales, se puede ver un humo negro espeso elevándose desde el lugar y el personal saliendo de las instalaciones . Ras Tanura se encuentra ubicada en la costa del golfo Pérsico, frente a territorio iraní.

Dicha refinería de crudo es una de las más grandes del mundo y también acoge una de las mayores terminales para la exportación de petróleo.

Embed Irán ha lanzado ataques contra la infraestructura petrolera de Arabia Saudita, afectando la refinería de petróleo de ARAMCO en Ras Tanura. Los precios del petróleo ya han superado los 77 dólares y siguen aumentando. pic.twitter.com/3l9s8k10AV — Señor del caos visual (@adictoapple) March 2, 2026

Guerra en Medio Oriente: más ataques y víctimas en territorio iraní

Según reportaron medios locales, los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre territorio iraní continuaron durante las últimas horas: anunciaron ataques aéreos que impactaron en barrios densamente poblados de Teherán.

Entre los objetivos alcanzados se encuentra el hospital Gandhi, en el norte de la capital, que debió ser evacuado. Al menos veinte personas murieron en un ataque que impactó en una plaza central de la ciudad, de acuerdo con la emisora semioficial Fars.

Por otro lado, se registraron otros ataques en las ciudades de Sanandaj y Kermanshah, donde edificios residenciales resultaron dañados y se reportaron al menos diez víctimas fatales.

Desde el inicio de la ofensiva militar el pasado sábado, cerca de 300 civiles han muerto en Irán, según reportes de la Media Luna Roja iraní.