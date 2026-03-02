2 de marzo de 2026 Inicio
A qué hora juega Independiente Rivadavia vs. River, por el Torneo Apertura: formaciones y cómo verlo en vivo

Tras la salida de Marcelo Gallardo, el técnico interino, Marcelo Escudero, haría solo un cambio respecto al equipo que le ganó a Banfield: Marcos Acuña y Matías Viña podrían reemplazar al juvenil Facundo González. La Lepra mendocina es el líder de la Zona A.

River jugará en Mendoza desde las 21:30 en el estadio Malvinas Argentinas frente a Independiente Rivadavia

River jugará en Mendoza desde las 21:30 en el estadio Malvinas Argentinas frente a Independiente Rivadavia

River viajó a Mendoza para jugar frente a Independiente Rivadavia en el choque correspondiente a la octava fecha de la Zona B del Torneo Apertura, donde el Millonario busca una victoria para entrar entre los primeros 8 y lograr el pase a los playoffs.

Tras la salida de Marcelo Gallardo, Marcelo Escudero dirigirá al Millonario interinamente, quien realizará solo un cambio en el once inicial respecto al que consiguió la victoria ante Banfield en el Monumental por 3 a 1. En esa línea, el juvenil Facundo González será la baja y el Pichi está en la duda si le dará la posibilidad a Marcos Acuña o a Matías Viña, pensando en defender a Sebastián Villa, máxima figura rival del equipo mendocino.

A la espera de la llegada de Eduardo “Chacho” Coudet, los de Núñez intentará encadenar su segunda victoria consecutiva en medio de la transición técnica, en un partido que marcará el inicio de una nueva etapa.

Por su parte, La Lepra tuvo un comienzo casi inmejorable en el campeonato, con cinco victorias y un empate en siete partidos jugados, que lo catapultaron hasta lo más alto de la tabla anual. En pos de seguir sumando, irán por la victoria en un histórico año en el que jugarán la Copa Libertadores por primera vez en su historia.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue en octubre del año pasado, por la semifinal de la Copa Argentina. En dicho encuentro, ambos equipos fueron a penales tras un empate 0 a 0 y fue el Azul del Parque el que logró avanzar en la tanda, levantando el torneo unas semanas más tarde.

Pensando en el 11 inicial, Alfredo Berti no haría cambios respecto al equipo que logró un empate frente a Racing en el Cilindro, la fecha pasada.

Independiente Rivadavia vs. River: a qué hora es y cómo verlo en vivo

  • Hora: 21:30
  • Televisión: ESPN Premium
  • Estadio: Malvinas Argentinas, Mendoza
  • Árbitro: Facundo Tello
  • VAR: José Carreras

Independiente Rivadavia vs. River: probables formaciones

  • Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; José Florentín, Gonzalo Ríos, Matías Fernández; Fabrizio Sartori y Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.
  • River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña o Matías Viña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Ian Subiabre, Sebastián Driussi y Joaquín Freitas. DT: Marcelo Escudero.
