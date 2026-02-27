27 de febrero de 2026 Inicio
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 27 de febrero

El minorista cotizó en Banco Nación a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta, y registró la mayor baja mensual en más de seis años y medio. En tanto, el mayorista volvió a perforar los $1.400 y el MEP operó en torno a los $1.419,54.

La divisa estadounidense cerró el mes con una baja del 3,5%.

La divisa estadounidense cerró el mes con una baja del 3,5%.

El dólar oficial bajó $5 y cotizó este viernes a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación, en un mes donde extendió la racha alcista y cayó 3,5%: la mayor baja mensual en más de seis años y medio (junio 2019). En tanto, el dólar mayorista finalizó febrero en $1.397. Mientras que en el segmento de los financieros, el Contado con Liquidación (CCL) se ubicó en $1.473,84, mientras que el MEP operó a $1.419,54. El blue también bajó $5.

El dólar se consolidó por encima de los $1.400. 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) había respaldado el plan económico del Gobierno y destacó la acumulación de reservas en el Banco Central. Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, puso en valor el dato de enero en el Sector Público Nacional (SPN) que registró un resultado financiero superavitario por $1.105.159 millones, producto de un superávit primario de $3.125.737 millones, y de un pago de intereses de deuda pública neto por $2.020.578 millones.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotizó a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.405 para la compra y $1.425 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubicó en $1.397.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.846.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.473,84 mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.419,54.

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.409,50.

