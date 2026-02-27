Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 27 de febrero El minorista cotizó en Banco Nación a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta, y registró la mayor baja mensual en más de seis años y medio. En tanto, el mayorista volvió a perforar los $1.400 y el MEP operó en torno a los $1.419,54. Por + Seguir en







La divisa estadounidense cerró el mes con una baja del 3,5%. Freepik

El dólar oficial bajó $5 y cotizó este viernes a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación, en un mes donde extendió la racha alcista y cayó 3,5%: la mayor baja mensual en más de seis años y medio (junio 2019). En tanto, el dólar mayorista finalizó febrero en $1.397. Mientras que en el segmento de los financieros, el Contado con Liquidación (CCL) se ubicó en $1.473,84, mientras que el MEP operó a $1.419,54. El blue también bajó $5.

En paralelo, el Senado trata la ley de reforma laboral y el proyecto que buscará bajar la edad de punibilidad que vienen de lograr la sanción en la Cámara de Diputados.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) había respaldado el plan económico del Gobierno y destacó la acumulación de reservas en el Banco Central. Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, puso en valor el dato de enero en el Sector Público Nacional (SPN) que registró un resultado financiero superavitario por $1.105.159 millones, producto de un superávit primario de $3.125.737 millones, y de un pago de intereses de deuda pública neto por $2.020.578 millones.

