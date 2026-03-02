2 de marzo de 2026 Inicio
Seguí en vivo el discurso de Jorge Macri en la apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura porteña

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dará inicio al período ordinario con un discurso centrado en orden público, recorte del gasto, baja de impuestos e inversión en infraestructura.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, encabeza este lunes el acto de apertura período de sesiones ordinarias de la Legislatura porteña. Está previsto que su discurso este atravesado por cuatro ejes: seguridad, orden público, cuidado e infraestructura.

En el recinto fue recibido por la vicejefa y presidenta de la Legislatura, Clara Muzzio. Frente a los bloques oficialistas y opositores, el alcalde repasa el estado general de la administración y marca las prioridades para 2026.

Uno de los tramos centrales estará dedicado al rediseño del Estado porteño. En los últimos dos años, el Gobierno de la Ciudad eliminó alrededor de 10 mil contratos, redujo áreas y avanzó con un plan de retiros voluntarios destinado a empleados mayores de 45 años con antigüedad en planta. En paralelo, la gestión apunta a incorporar perfiles vinculados a tecnología y sistemas, en línea con la modernización administrativa que impulsa el Ejecutivo.

En el plano económico, Macri hará referencia a la evolución de los indicadores sociales y productivos. Según datos oficiales, la pobreza registró una baja superior a los diez puntos en el último año, aunque creció la cantidad de personas en situación de calle. También cerraron cerca de dos mil empresas en la Ciudad, en un contexto de caída del consumo y ajuste nacional. En ese marco, el mandatario destacará la eliminación de Ingresos Brutos para no profesionales, la política de costo cero en trámites y la moratoria impositiva como herramientas para amortiguar el impacto.

Jorge Macri

La seguridad ocupará un lugar destacado. Días atrás, al presentar el Mapa del Delito 2025 junto al ministro Horacio Giménez, el jefe de Gobierno afirmó que los índices de criminalidad cayeron casi 30%. En su discurso insistirá en el endurecimiento de la política de desalojos y en el reordenamiento del espacio público como pilares de gestión.

El eje “Cuidado” incluirá anuncios y balances en Educación y Salud. En el área educativa, la Ciudad avanzó con una reforma en secundaria basada en enseñanza por capacidades y trayectorias personalizadas, redujo el máximo de inasistencias y estableció el registro obligatorio de huella digital para docentes. Al mismo tiempo, el descenso en la natalidad derivó en el cierre de jardines y cursos iniciales. Para 2026, Educación concentrará el 20% del Presupuesto.

En Salud, la gestión resaltará la inversión realizada y la continuidad del plan bajo la conducción del ministro Fernán Quirós. El área representará el 16,5% del gasto total proyectado.

En infraestructura y movilidad, Macri pondrá el acento en obras como la autopista Dellepiane, el Puente Labruna y el anillo de la calle Pampa. También se espera una mención al avance de la licitación de la línea F de subte, cuya inversión inicial rondará entre 1.350 y 1.500 millones de dólares. El gasto de capital alcanzará el 20% del Presupuesto 2026, aunque no contempla partidas para urbanización de barrios populares ni créditos para vivienda de clase media.

Otro capítulo será el reclamo a la Nación por los fondos de coparticipación. La Ciudad sostiene que el Gobierno nacional mantiene una deuda acumulada superior a los 550.000 millones de pesos tras interrumpir el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema que ordenaba transferencias semanales. Las negociaciones continúan abiertas.

En el plano político, el discurso también tendrá una lectura estratégica. Tras un 2024 marcado por cuestionamientos en higiene urbana, seguridad y gestión, el jefe de Gobierno busca consolidar su perfil y reforzar la identidad del PRO frente al avance de La Libertad Avanza y del peronismo en la Ciudad. En la Legislatura, el oficialismo será tercera fuerza y deberá negociar cada iniciativa en un escenario de fragmentación.

