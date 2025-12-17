Cristina Kirchner criticó el nuevo esquema cambiario: "Los dólares no salen por las orejas, sino para afuera del país"

La expresidenta apuntó contra Javier Milei y Luis Caputo al asegurar que el Gobierno lanza "una política monetaria distinta por año, sin que se cumpla ninguna". "Lo cierto es que la economía está en caída libre porque el consumo no repunta", subrayó.

Cristina Kirchner apuntó contra Javier Milei y Luis Caputo luego del anuncio de la modificación del esquema de bandas, al asegurar que el Gobierno lanza “una política monetaria distinta por año, sin que se cumpla ninguna” . “Lo cierto es que la economía está en caída libre porque el consumo no repunta”, subrayó.

La expresidenta recordó que “en el 2023 fue la dolarización”, “en el 2024 la competencia de monedas”, “en el 2025, las bandas con crawling peg” y, ahora, “el Banco Central estrena la indexación por inflación”. “Todo este trayecto fue acompañado con frases tales como: ’La economía va a subir como pedo de buzo’, o ‘agarrá los pesos y comprá, no te la pierdas, campeón’ o una de las últimas… ’Los dólares nos van a salir por las orejas’”, escribió la expresidenta.

“Los dólares no salen por las orejas, sino para afuera del país por aumento de las importaciones, el turismo emisivo, la compra de bienes y servicios por plataformas digitales globales, por pago de intereses de la deuda y hasta por Inversión Extranjera Directa (IED) negativa”, analizó CFK en sus redes sociales. “Por primera vez desde el año 2003, la inversión extranjera es negativa. Desde que Milei asumió en diciembre de 2023 hasta octubre de 2025, la IED tiene saldo negativo de u$s1.327 millones”, agregó.

En el 2023 fue la dolarización… ibas a recibir dólares en lugar de pesos por tu trabajo o tu salario. En el 2024, otra vez fue la dolarización, pero esta vez era endógena por competencia de monedas… los dólares iban a salir de los colchones desplazando a los pesos. En el 2025…

Sobre las inversiones extranjeras, Cristina defendió sus dos gobiernos y expuso que “los registros más altos fueron los correspondientes a los períodos 2007-2011, con saldo positivo de u$s16.213 millones; y el periodo 2011-2015, con un saldo positivo de u$s13.487 millones”. “Y pensar que nos decían que ahuyentábamos las inversiones, amigo…” , disparó.

“Por más de que siga aferrado, en público y en lo discursivo, al dogma monetarista de que 'la inflación es solo y siempre un fenómeno monetario', en los hechos ya se dio cuenta de que es el dólar, y está más que claro que no le encuentra el agujero al mate … Es que una cosa es hablar en la tele y otra cosa sentarse en el sillón de Rivadavia y gobernar el país con la gente adentro”, cerró, en una de sus postdatas, contra el Presidente.

Las claves del nuevo sistema de bandas anunciado por el BCRA

El Banco Central de la República Argentina comunicó una nueva recalibración de su política cambiaria y monetaria que introduce modificaciones relevantes en el funcionamiento de las bandas de flotación del dólar y en la estrategia de acumulación de reservas internacionales.

De acuerdo al testimonio de especialistas consultados por Infobae, en la práctica, las nuevas bandas de flotación definirán el marco dentro del cual operará el mercado cambiario. Mientras la cotización del dólar se mantenga dentro de ese rango, el Banco Central no intervendrá de manera directa. Solo actuará si el tipo de cambio supera el piso o el techo establecidos. Dentro de esos límites, la entidad aplicará reglas específicas destinadas a la acumulación de reservas, buscando reforzar su posición externa sin alterar el equilibrio monetario.

¿Cómo se ajustarán las nuevas bandas?

De acuerdo con lo detallado por la autoridad monetaria, el nuevo régimen permitirá que la cotización de la divisa se mueva dentro de un rango previamente definido, cuyo ajuste mensual reflejará la evolución reciente de los precios. Hasta ahora, ese rango se desplazaba a una tasa uniforme del 1% mensual, tanto en el límite inferior como en el superior. Con el nuevo criterio, el ajuste será variable y estará alineado con el índice de precios al consumidor correspondiente a dos meses atrás, lo que busca una mayor coherencia entre la dinámica cambiaria y el proceso inflacionario.

¿Cuándo comenzará aplicarse?

El esquema comenzará a aplicarse a partir de enero de 2026 y se apoya en un cambio central: la actualización mensual del piso y el techo del tipo de cambio dejará de ser fija y pasará a estar indexada a la inflación medida por el INDEC con dos meses de rezago.