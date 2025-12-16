Los cuatro factores de por qué el aumento del dólar no se trasladó a precios y qué podría pasar en 2026

Un informe elaborado por el Instituto IIEP de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA explicó y dio los motivos del fenómeno pass through. Desde abril, la divisa escaló un 35%, mientras que los precios al consumidor aumentaron un 15%.

El aumento del dólar no se trasladó a precios en lo que va del año.

Un informe elaborado por el Instituto IIEP de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA explicó los cuatro factores de por qué el aumento del dólar sufrido durante el año no tuvo un traslado directo a precios . El fenómeno pass through fue relativamente bajo, ya que desde abril, la divisa escaló un 35% , mientras que los valores de los productos directos al consumidor aumentaron un 15%.

El dólar reacciona al alza y trepa a $1.480 tras el anuncio del nuevo sistema de bandas

Pese a destacar que el traspaso a precios del aumento del dólar fue bajo hasta el momento, advierten, de cara a 2026, que "no es posible asegurar que no vaya a incrementarse a futuro".

Los puntos que destaca el trabajo elaborado por el economista Joaquín Waldman son los siguientes: la economía argentina está operando por debajo del producto potencial , el sesgo contractivo de las políticas fiscal y monetaria implementadas por el Gobierno, un sistema cambiario más flexible , en el que las subas del tipo de cambio pueden revertirse y una mayor apertura económica .

De cara al 2026, Waldman explicó en una entrevista con C5N que los cambios en las bandas anunciado por el ministro de Economía Luis Caputo, modifican el panorama. "Lo que hacen es que deje de apreciarse el techo de la banda. Con las cosas como estaban, estábamos muy cerca del valor del dólar que iba empezar a hacer que no pudiera depreciarse más y de hecho tuviera que apreciarse para mantenerse dentro de la banda"

"Teniendo la inflación, un poquito más que 2% y teniendo que apreciarse a 1%, cada vez el precio relativo de ese techo es menor e iba a ser conflicto hacia adelante. Lo que hacen, indexan el techo de la banda y hacen que deje de caer. Después bueno, hay que ver que pasa con la compra de reservas y cuanto dura este nuevo esquema", remarcó .

Los cuatro factores de por qué el aumento del dólar no se trasladó a precios

Economía por debajo del producto potencial

Sobre el primero de los puntos, el trabajo de la UBA señala que la economía local se encuentra operando por debajo de su capacidad máxima de producción. Esto significa que hay recursos subutilizados, como mano de obra y capacidad industrial, que no están siendo aprovechados al máximo.

"A pesar de la recuperación de la actividad de la segunda mitad del 2024, el ingreso per cápita se ubicaría este año 7,5% por debajo de su máximo registro previo, y en un valor menor al de todos los años del lapso 2010-2017", señalan.

En este marco, cuando la demanda es baja, las empresas enfrentan dificultades para aumentar los precios, ya que los consumidores no están en condiciones de pagar más. Esto lleva a que las empresas absorban los aumentos de costos (como el encarecimiento de las importaciones debido a la devaluación) en lugar de trasladarlos a los precios finales de los productos.

"En definitiva, la demanda de consumo anémica podría haber causado que los empresarios absorban el incremento de costos y no lo trasladen al precio final", detalla.

Políticas contractivas (fiscal y monetaria)

En el último año, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el Gobierno implementaron políticas fiscales y monetarias contractivas, las cuales buscan reducir la cantidad de dinero que hay en circulación y limitar el gasto público, con el objetivo de controlar la inflación.

"El sesgo contractivo de las políticas fiscal y monetaria también podría haber contribuido a un menor traspaso", detalla el informe de la UBA. Sobre este punto, ejemplifica: "Las modificaciones en los requisitos de efectivo mínimo hicieron que la tasa de interés supere notoriamente a la expectativa de inflación en el segundo semestre del año".

A su vez, "una menor holgura de liquidez, por acción conjunta del Banco Central y el fisco, puede haber generado un contexto monetario favorable a un menor traspaso".

Flexibilidad cambiaria y reducción de la brecha

En tercer lugar, un sistema cambiario más flexible, en el que las subas del tipo de cambio pueden revertirse, también podría haber acotado el traslado de la depreciación a los precios internos.

A la vez, los dólares financieros, que algunos oferentes de productos transables toman como referencia al fijar precios al consumidor, aumentaron muy por debajo del tipo de cambio oficial, ya que con la implementación del régimen de bandas la brecha se contrajo desde la zona del 25% a cerca de 0%.

Mayor apertura económica

Las políticas de desregulación y de apertura económica fomentan una mayor competencia entre productos locales e importados, lo que lleva a una reducción de los márgenes de ganancia de las empresas locales y a una mayor eficiencia en la producción.

De esta manera, una mayor competencia con productos importados limita la capacidad de las empresas locales para aumentar los precios. Si los productos importados se vuelven más baratos debido a un tipo de cambio favorable o a la reducción de aranceles, las empresas locales tienen que ser competitivos para no perder participación en el mercado.

"La perspectiva de una economía cada vez más abierta limitaría la capacidad de subir precios de quienes compiten con productos importados", explican.

El informe completo