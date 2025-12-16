16 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Los cuatro factores de por qué el aumento del dólar no se trasladó a precios y qué podría pasar en 2026

Un informe elaborado por el Instituto IIEP de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA explicó y dio los motivos del fenómeno pass through. Desde abril, la divisa escaló un 35%, mientras que los precios al consumidor aumentaron un 15%.

Pablo Daniel Olmedo
Por
Pablo Daniel Olmedo
El aumento del dólar no se trasladó a precios en lo que va del año. 

El aumento del dólar no se trasladó a precios en lo que va del año. 

Un informe elaborado por el Instituto IIEP de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA explicó los cuatro factores de por qué el aumento del dólar sufrido durante el año no tuvo un traslado directo a precios. El fenómeno pass through fue relativamente bajo, ya que desde abril, la divisa escaló un 35%, mientras que los valores de los productos directos al consumidor aumentaron un 15%.

El dólar oficial abrió sin cambios la última semana completa del año.
Te puede interesar:

El dólar reacciona al alza y trepa a $1.480 tras el anuncio del nuevo sistema de bandas

Pese a destacar que el traspaso a precios del aumento del dólar fue bajo hasta el momento, advierten, de cara a 2026, que "no es posible asegurar que no vaya a incrementarse a futuro".

Los puntos que destaca el trabajo elaborado por el economista Joaquín Waldman son los siguientes: la economía argentina está operando por debajo del producto potencial, el sesgo contractivo de las políticas fiscal y monetaria implementadas por el Gobierno, un sistema cambiario más flexible, en el que las subas del tipo de cambio pueden revertirse y una mayor apertura económica.

dólar blue billetes divisas dólares

De cara al 2026, Waldman explicó en una entrevista con C5N que los cambios en las bandas anunciado por el ministro de Economía Luis Caputo, modifican el panorama. "Lo que hacen es que deje de apreciarse el techo de la banda. Con las cosas como estaban, estábamos muy cerca del valor del dólar que iba empezar a hacer que no pudiera depreciarse más y de hecho tuviera que apreciarse para mantenerse dentro de la banda"

"Teniendo la inflación, un poquito más que 2% y teniendo que apreciarse a 1%, cada vez el precio relativo de ese techo es menor e iba a ser conflicto hacia adelante. Lo que hacen, indexan el techo de la banda y hacen que deje de caer. Después bueno, hay que ver que pasa con la compra de reservas y cuanto dura este nuevo esquema", remarcó.

Los cuatro factores de por qué el aumento del dólar no se trasladó a precios

Economía por debajo del producto potencial

Sobre el primero de los puntos, el trabajo de la UBA señala que la economía local se encuentra operando por debajo de su capacidad máxima de producción. Esto significa que hay recursos subutilizados, como mano de obra y capacidad industrial, que no están siendo aprovechados al máximo.

"A pesar de la recuperación de la actividad de la segunda mitad del 2024, el ingreso per cápita se ubicaría este año 7,5% por debajo de su máximo registro previo, y en un valor menor al de todos los años del lapso 2010-2017", señalan.

En este marco, cuando la demanda es baja, las empresas enfrentan dificultades para aumentar los precios, ya que los consumidores no están en condiciones de pagar más. Esto lleva a que las empresas absorban los aumentos de costos (como el encarecimiento de las importaciones debido a la devaluación) en lugar de trasladarlos a los precios finales de los productos.

"En definitiva, la demanda de consumo anémica podría haber causado que los empresarios absorban el incremento de costos y no lo trasladen al precio final", detalla.

Políticas contractivas (fiscal y monetaria)

En el último año, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el Gobierno implementaron políticas fiscales y monetarias contractivas, las cuales buscan reducir la cantidad de dinero que hay en circulación y limitar el gasto público, con el objetivo de controlar la inflación.

"El sesgo contractivo de las políticas fiscal y monetaria también podría haber contribuido a un menor traspaso", detalla el informe de la UBA. Sobre este punto, ejemplifica: "Las modificaciones en los requisitos de efectivo mínimo hicieron que la tasa de interés supere notoriamente a la expectativa de inflación en el segundo semestre del año".

A su vez, "una menor holgura de liquidez, por acción conjunta del Banco Central y el fisco, puede haber generado un contexto monetario favorable a un menor traspaso".

Flexibilidad cambiaria y reducción de la brecha

En tercer lugar, un sistema cambiario más flexible, en el que las subas del tipo de cambio pueden revertirse, también podría haber acotado el traslado de la depreciación a los precios internos.

A la vez, los dólares financieros, que algunos oferentes de productos transables toman como referencia al fijar precios al consumidor, aumentaron muy por debajo del tipo de cambio oficial, ya que con la implementación del régimen de bandas la brecha se contrajo desde la zona del 25% a cerca de 0%.

Mayor apertura económica

Las políticas de desregulación y de apertura económica fomentan una mayor competencia entre productos locales e importados, lo que lleva a una reducción de los márgenes de ganancia de las empresas locales y a una mayor eficiencia en la producción.

De esta manera, una mayor competencia con productos importados limita la capacidad de las empresas locales para aumentar los precios. Si los productos importados se vuelven más baratos debido a un tipo de cambio favorable o a la reducción de aranceles, las empresas locales tienen que ser competitivos para no perder participación en el mercado.

"La perspectiva de una economía cada vez más abierta limitaría la capacidad de subir precios de quienes compiten con productos importados", explican.

El informe completo

Informe-macroeconomico-N-8

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Luis Caputo defendió el nuevo esquema de bandas con techo modificándose al ritmo de la inflación.

Tras el nuevo esquema de bandas, Caputo pronosticó qué va a pasar con la inflación

Los ADRs subieron un 3%, bonos aumentaron fuertemente y el riesgo país roza los 600 puntos

Los ADRs subieron un 3%, los bonos aumentaron fuertemente y el riesgo país roza los 600 puntos

El nuevo esquema comenzará a aplicarse a partir de enero de 2026.

Estas son las claves del nuevo sistema de bandas anunciado por el BCRA

El dólar blue cerró con una fuerte suba.

El dólar oficial se mantuvo estable pero el blue saltó $35 en el inicio de la semana

El dólar oficial cerró la semana con $5 de alza.

El dólar se estabiliza de cara a las Fiestas y al 2026

El dólar cotiza abajo de los $1.500. 

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 13 de diciembre

Rating Cero

La primera temporada de Cien años de soledad ya está disponible en Netflix.
play

Filtraron cuándo se estrenará la parte 2 de Cien años de soledad en Netflix

play

Se realiza el único casting presencial para Gran Hermano 2026: cuatro cuadras de cola y los personajes más bizarros

Muerte de Rob Reiner y Michel Singer: quién es Nick, el hijo detenido por el crimen de sus padres

Muerte de Rob Reiner y Michel Singer: quién es Nick, el hijo detenido por el crimen de sus padres

Downey Jr. se muestra diplomático en todo momento, respetando enormemente la opinión de una leyenda como Martin Scorsese.

Le respondió a Scorsese: qué dijo Robert Downey Jr. sobre la opinión de que Marvel no es cine

Rachael Carpani integró el elenco de NCIS: Los Ángeles,McLeod’s Daughters y Against the Wall

Conmoción por la muerte de Rachel Carpani, protagonista de NCIS: Los Ángeles

Melissa McCarthy mostró su cambio físico en Saturday Night Live.

La impresionante transformación física de Melissa Mccarthy: bajó 40 kilos

últimas noticias

Anses confirmó los montos de las Asignaciones Familiares para enero.

Asignaciones Familiares de ANSES: monto confirmado con aumento para enero 2026

Hace 11 minutos
Boca y River ya conocen el calendario del Torneo Apertura 2026.

Así son los fixtures de River y Boca en el torneo Apertura 2026: todos los partidos

Hace 11 minutos
Esta rutina puede adaptarse a distintos niveles de intensidad.

El entrenamiento rápido de 7 minutos para hacer en casa: la ciencia respalda sus excelentes resultados

Hace 12 minutos
play
La primera temporada de Cien años de soledad ya está disponible en Netflix.

Filtraron cuándo se estrenará la parte 2 de Cien años de soledad en Netflix

Hace 15 minutos
El caso de la mujer que ingresó a la guardia con dolor de cabeza y terminó recibiendo un diagnósitco inesperado

Creía que el dolor de cabeza era normal y hasta le dijeron que tenía sinusitis pero un diagnóstico cambió todo

Hace 16 minutos