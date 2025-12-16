16 de diciembre de 2025 Inicio
Tras el nuevo esquema de bandas, Luis Caputo pronosticó qué va a pasar con la inflación

El ministro de economía respaldó la modificación del régimen y anticipó los movimientos de la cotización de la divisa estadounidense a partir de enero.

Luis Caputo defendió el nuevo esquema de bandas con techo modificándose al ritmo de la inflación.

Luis Caputo defendió el nuevo esquema de bandas con techo modificándose al ritmo de la inflación.

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió la modificación en el régimen cambiario anunciada este lunes por el Banco Central (BCRA), pese a que él mismo había sostenido días atrás que se mantendría sin cambios. El funcionario anticipó que en enero el techo de la banda de flotación del dólar subirá a un ritmo mayor a causa de la indexación, aunque aseguró que luego se deslizará a un ritmo más bajo, ya que "el proceso de desinflación va a continuar".

En lo que va del año, se registró un superávit primario de aproximadamente 1,7% del PIB y uno financiero de aproximadamente 0,6%.
El Gobierno anunció un nuevo superávit primario y financiero en noviembre

En diálogo con La Casa Streaming, el titular del Palacio de Hacienda ratificó que el esquema de bandas "se mantiene", debido a que "el cambio es muy menor" y solo se trata de "una mejora". En este sentido, afirmó que la modificación "no quiere decir que el ritmo de ajuste de devaluación va a subir, sino que va a ir al ritmo de la inflación".

"No es una microdevaluación, sino que ahora el ritmo de devaluación, en vez de ser fijo al 1%, es variable. Depende del último dato de inflación esperada. En el caso particular de enero va a ser más alto, pero después, como es variable y depende de la inflación, en la medida que nosotros equilibremos el mercado monetario, que se dé igual que aumente la demanda de dinero y que el Banco Central mantenga su sesgo contractivo, la inflación inevitablemente va a terminar convergiendo a la inflación internacional", anticipó.

"Eso quiere decir que vas a tener guarismos de inflación mensual por debajo de uno. Entonces, que hoy esté por arriba es solamente circunstancial", sintetizó. Desde el mes que viene, la banda de flotación se actualizará al 2,5% mensual que informó el INDEC la semana pasada. El techo, de esta forma, se ubicará en los $1.556.

Luis Caputo anticipó las reformas y el crecimiento para 2026

El funcionario destacó que la baja de impuestos incorporada dentro del proyecto de reforma laboral equivale a 0,8% puntos del Producto Bruto Interno (PBI).

Afirmó que "la forma de poder seguir bajando impuestos es recaudando más y creciendo". De hecho, estimó que Argentina durante el próximo año "va a crecer por arriba del 4%, incluso 5%, 6%" y que "las condiciones están dadas" para que el crecimiento pueda alcanzar hasta el 8%.

Ante la pregunta sobre la posibilidad de una reforma jubilatoria, afirmó que "primero hay que resolver lo laboral y lo tributario, eso te da la pauta de lo que se puede hacer en lo previsional". Y agregó: "A nosotros nos gustaría pagarle el doble a todo el mundo, pero tenés que tener los recursos".

Luis Caputo: "No veo problema en que el Presupuesto pase"

Consultado sobre la situación del proyecto de Presupuesto en el Congreso, luego de dos años de no haber podido contar con uno, Caputo se mostró optimista. "No veo mayores escollos, es un presupuesto muy simple, muy limpio. No veo ninguna razón para oponerse. Está muy encaminado. No veo problema en que el Presupuesto pase", sentenció.

En esa línea, señaló que ve un consenso de parte de todos los gobernadores, no solo con esta iniciativa, sino también con los proyectos de reforma tributaria y laboral.

