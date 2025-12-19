19 de diciembre de 2025 Inicio
A cuánto llega la cuota del monotributo de ARCA en enero 2026

La AGIP dio a conocer los nuevos valores de las cuotas del Monotributo Unificado, que comenzarán a regir a partir del 1 de enero de 2026.

Enterate cuáles son las categorías actuales y qué consecuencias pueden enfrentar los contribuyentes si no pagan la cuota mensual dentro del plazo establecido.  

Enterate cuáles son las categorías actuales y qué consecuencias pueden enfrentar los contribuyentes si no pagan la cuota mensual dentro del plazo establecido.

 

  • Desde el 1° de enero de 2026 rige en CABA la nueva escala del Monotributo Unificado, con parámetros y cuotas actualizadas.
  • El régimen integra en un solo pago el monotributo nacional y Ingresos Brutos, simplificando trámites y vencimientos.
  • ARCA mantiene en enero los valores nacionales de fines de 2025, mientras CABA fija nuevas cuotas unificadas por categoría.
  • Los contribuyentes deben recategorizarse o validar datos antes de febrero para evitar sanciones o ajustes automáticos.

A partir del 1 de enero de 2026 comenzará a regir la nueva escala para los contribuyentes del Monotributo Unificado en la Ciudad de Buenos Aires. La actualización, oficializada recientemente por el gobierno porteño, apunta a ajustar los parámetros del régimen simplificado y adecuarlos a la realidad económica actual. La medida impacta de manera directa en miles de trabajadores independientes y pequeños comercios que operan en el distrito, quienes deberán revisar sus categorías de cara al próximo año fiscal.

La puesta en marcha de este esquema tiene como objetivo facilitar el cumplimiento tributario a través de la unificación de tasas y la simplificación de los trámites administrativos. Al definir nuevos topes de facturación y cuotas mensuales actualizadas, las autoridades locales buscan que la carga impositiva resulte más equitativa y acorde al nivel de ingresos de cada prestador de servicios o vendedor de bienes muebles. Esta estructura integra el componente nacional con el provincial, correspondiente a Ingresos Brutos, en un único pago mensual.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó modificaciones clave que impactan de forma directa sobre el régimen simplificado.

Resulta clave que los contribuyentes realicen la recategorización o validen sus datos antes de la fecha de entrada en vigencia para evitar sanciones o inconsistencias en su situación fiscal. Con estas modificaciones, la administración de la Ciudad refuerza el Monotributo Unificado como una herramienta de formalización laboral que reduce la burocracia. Además, se recomienda consultar las tablas publicadas en los canales oficiales para conocer los montos exactos correspondientes a cada categoría según los nuevos valores.

Cuánto paga cada categoría del monotributo de ARCA en enero 2026

A partir del 1 de enero de 2026, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) mantendrá sin cambios los valores de las cuotas mensuales vigentes durante el último tramo de 2025 para el monotributo. Para quienes solo abonan el componente nacional, los montos van desde $37.085,74 en la Categoría A y aumentan de manera progresiva hasta alcanzar los $1.208.890,60 en la Categoría K de servicios, con valores que permanecen estables durante enero a la espera de la recategorización obligatoria prevista para febrero.

En el caso de los contribuyentes adheridos al Monotributo Unificado en la Ciudad de Buenos Aires, el pago mensual incluye en una sola transacción el componente nacional y el provincial correspondiente a Ingresos Brutos. Según la escala oficializada por el gobierno porteño, la Categoría A abona $22.485, la Categoría B $32.940 y la Categoría C $46.185, dentro de un esquema que simplifica la carga administrativa y unifica los vencimientos fiscales.

Entre los principales cambios se encuentra la incorporación de un cronograma semestral obligatorio para actualizar la categoría, lo cual implica revisar los ingresos cada febrero y agosto.

Qué cambiará en el monotributo de ARCA en 2026

A través de la AGIP, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció las nuevas cuotas para los contribuyentes porteños adheridos al Régimen Simplificado de Ingresos Brutos. El principal cambio normativo consiste en la aplicación de una escala de importes con vencimiento mensual, que deja atrás el esquema de pagos bimestrales vigente hasta el momento y apunta a modernizar el sistema de cobro local, brindando mayor previsibilidad a las obligaciones fiscales de los pequeños contribuyentes de la Capital.

Este ajuste se enmarca en una transformación integral del sistema tributario porteño, dado que desde octubre de 2025 la Ciudad se incorporó de manera formal al Monotributo Unificado nacional. A partir de esta integración, trabajadores independientes y pequeños comercios del distrito pueden liquidar impuestos nacionales y provinciales en una única cuota mensual, lo que elimina trámites separados ante ARCA y AGIP y reduce la carga administrativa.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) lanzó su propia plataforma digital, denominada ARCA Móvil, en línea con iniciativas similares de otros organismos como ANSES.

Cómo hacer la recategorización del monotributo de ARCA

Para realizar la recategorización, el contribuyente debe ingresar al portal oficial de ARCA con su CUIT y Clave Fiscal y seleccionar el servicio “Monotributo”, donde encontrará la opción “Recategorizarme”. El sistema muestra la facturación electrónica de los últimos 12 meses, aunque el usuario debe validar o cargar de manera manual los ingresos brutos acumulados y otros parámetros como el consumo de energía eléctrica, los alquileres devengados y la superficie afectada a la actividad en caso de contar con un local comercial.

Una vez completados los datos, la plataforma indica la categoría correspondiente según las escalas vigentes para 2026 y, tras confirmar la información, permite obtener el nuevo Formulario F.184 y la credencial de pago actualizada. El trámite debe realizarse dentro de los plazos establecidos, generalmente entre fines de enero y comienzos de febrero, para evitar multas o una recategorización de oficio, y en el caso de los contribuyentes de CABA la actualización impacta de forma automática en el Monotributo Unificado.

