Javier Milei: "Cuando terminaron las elecciones, el riesgo kuka se desplomó"

El Presidente visitó el programa "La Misa", que conduce el tuitero libertario "Gordo Dan", e hizo un balance de su gestión política y económica del 2025: elecciones, inflación, dólar y "riesgo kuka", los principales temas.

El mandatario estuvo en los estudios del stream Carajo.

El mandatario estuvo en los estudios del stream Carajo.

El presidente Javier Milei participó del último programa de La Misa, en el streaming libertario Carajo y a modo despedida del año, hizo un balance de la gestión del Gobierno donde tocó los temas más destacados del 2025: elecciones, inflación, dólar y "riesgo kuka" fueron los principales temas. Y aseguró: "Cuando terminaron las elecciones, el riesgo kuka se desplomó".

Milei sigue provocando en redes sociales.
Una publicación de Javier Milei en Instagram generó tensión diplomática con Brasil

Con un ingreso vitoreado por "Las Fuerzas del Cielo", agrupación política asociada a La Libertad Avanza, en el barrio porteño de Palermo, el mandatario destacó su programa económico y remarcó el difícil momento que superó su gestión antes de las elecciones legislativas de octubre. Los kukas proponían que explote todo y no pagar, su escenario era de caos. Era un escenario del fin del mundo, de no hay mañana, si no hay mañana no tiene sentido invertir en mañana porque no existe, lo que ocurre es que la demanda de esos bienes es de cero. Si ese mundo no existe, el precio tiende a cero y la tasa de interés de eso da el riesgo país. Eso es el riesgo kuka, mientras más incertidumbre metían, más subía el riesgo país”.”.

Además, añadió: “La elección que queríamos hacer era esta para poner un límite al periodo demencial de marzo-octubre. Ahí entra nuestro escenario del Arca de Noé, para que cuando llegue el diluvio nos podamos salvar, el ticket para entrar ahí era el dólar. Toda la incertidumbre se iba a refugiar ahí y cuando terminaron las elecciones el riesgo kuka se desplomó”.

Vestido con el mameluco de YPF y con "Brown Sugar", de los Rolling Stones de fondo en su ingreso al estudio, Milei resaltó que "la Boleta Única fue determinante" para ganar las elecciones nacionales de medio término y criticó a los que negaban el "riesgo kuka": “Algunos no lo entienden, aislemos los que no son honestos intelectualmente, para ellos había inconsistencia cambiaria y decían que era mal diseño del programa”, expresó.

En cuanto al futuro económico del país, vaticinó una baja de inflación para el año: “Los rezagos son de 26 años. Para mitad del año que viene o agosto, la inflación va a pasar a ser de 0 coma algo, seguro va a empezar con 0″. Además, añadió: “Lo que verdaderamente está pasando con la inflación en Argentina está en el Índice de Precios Mayorista. El programa está funcionando muy bien. Y después se va a reflejar en el IPC, tarda un poco más”.

Por otra parte, el líder libertario destacó el “respaldo inédito” del presidente de EEUU, Donald Trump y el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, antes de las elecciones de octubre, expresó que la oposición estuvo “8 meses tratando de romper el equilibrio fiscal” y recalcó: “El plan es importante, algunos dicen que al plan lo sostuvo EEUU, pero no nos van a dar una mano si nos estamos viniendo abajo, siempre le van a encontrar algo”.

Fue muy importante su ayuda, el rol de Trump y Bessent, mientras los socios de la casta querían que todo reventara aún cuando eso perjudique a la mayoría de los argentinos. El respaldo que nos dieron hizo que la gente piense que ellos estaban mintiendo”, precisó.

milei y gordo dan
Milei y el Gordo Dan, en la puerta del canal de streaming Carajo.

Milei y el Gordo Dan, en la puerta del canal de streaming Carajo.

