El astrólogo anticipó varios resultados de la Selección argentina en el Mundial 2026 también pronosticó cuántos títulos podría ganar el Xeneize antes de fin de año.

El astrólogo que acertó varios resultados de la Selección argentina en el Mundial 2026, Federico Pertusati, pronosticó que Boca será campeón de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro en la final que se jugará este sábado a las 19.30 horas en Barranquilla. Además, anticipó que el equipo de Rodolfo Arruabarrena tiene posibilidades de conquistar dos de los tres títulos que disputará antes de fin de año.

Las declaraciones fueron realizadas a Noticias Argentinas, donde Pertusati, conocido en redes sociales como AstroMutable , explicó los fundamentos de su predicción y analizó las cartas natales de los protagonistas de la final.

Según el astrólogo, los últimos resultados de Boca, entre ellos la obtención de la Tabla Anual, el triunfo en el Superclásico y la clasificación a la final de la Copa Argentina, coincidieron con un período astrológico favorable. A su entender, esa tendencia positiva continuará durante las próximas semanas.

En particular, destacó los movimientos de Júpiter y Marte sobre puntos de la carta natal de Arruabarrena vinculados con su carrera y reconocimiento profesional. Si bien reconoció que Eduardo Domínguez, entrenador de Atlético Mineiro, también atraviesa un buen momento desde lo astrológico, consideró que los indicadores del técnico xeneize son más contundentes.

El día de la final también tendría una configuración favorable para Boca. Pertusati señaló que la Luna estará prácticamente alineada con el Júpiter natal de Arruabarrena y que Venus y la propia Luna activarán puntos importantes de la carta de Leandro Paredes.

Sin embargo, advirtió que el mediocampista debería tomar ciertos recaudos. Según su interpretación, algunos aspectos podrían estar relacionados con problemas físicos o una lesión. También mencionó la posibilidad de situaciones conflictivas durante el encuentro e incluso una eventual expulsión. Aclaró que se trata de riesgos astrológicos y no de acontecimientos que necesariamente vayan a suceder.

Cuántos títulos podría ganar Boca antes de fin de año

Más allá de la Sudamericana, Pertusati consideró que Boca tiene posibilidades de conquistar dos de los tres títulos que le quedan en el calendario. Su primera apuesta es que consiga el certamen continental y el Torneo Clausura. No obstante, si pierde ante Atlético Mineiro, todavía podría quedarse con la Copa Argentina y el campeonato local.

En el Clausura también destacó a Vélez como candidato. Según explicó, Guillermo Barros Schelotto presenta aspectos astrológicos favorables para consagrarse. También mencionó a Rosario Central, aunque consideró que sus indicadores no son suficientes para anticipar un campeonato.

En cuanto a la Copa Argentina, señaló a Platense como un rival a tener en cuenta. Para el astrólogo, Martín Palermo atraviesa un ciclo muy favorable, tanto por su carta natal como por su recorrido como entrenador.

Finalmente, ordenó sus tres escenarios para Boca: campeón de la Sudamericana y el Clausura; ganador de la Copa Argentina y el Clausura; o vencedor de la Sudamericana y la Copa Argentina, si no consigue el torneo local. Para Pertusati, las dos primeras posibilidades tienen prácticamente las mismas chances.