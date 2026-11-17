Mientras que el llamado a las urnas a nivel nacional es el domingo 24 de octubre, varios distritos buscan separar la discusión local de la campaña presidencial.

Mientras que la elección presidencial está prevista para el domingo 24 de octubre de 2027, varias provincias ya anunciaron el desdoblamiento de sus comicios para separar la discusión local de la campaña nacional. Hasta el momento, cuatro distritos ya definieron sus fechas .

La provincia que dará el puntapié inicial del calendario electoral será Neuquén, el 14 de febrero . El gobernador Rolando Figueroa convocó a elecciones para renovar la gobernación, la Legislatura y las autoridades municipales. La Justicia Electoral ya aprobó el cronograma y estableció el 4 de diciembre como fecha límite para solicitar el reconocimiento de alianzas políticas.

Santa Fe separará las elecciones provinciales de las nacionales manteniendo las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Según el calendario anunciado, las primarias se celebrarán el 18 de abril, mientras que las elecciones generales tendrán lugar el 13 de junio . En esos comicios se elegirán gobernador, vicegobernador, legisladores provinciales e intendentes, entre otros cargos.

Tucumán, en tanto, irá a las urnas el 9 de mayo . El gobernador Osvaldo Jaldo oficializó la convocatoria para elegir gobernador y vicegobernador, legisladores, intendentes, concejales y comisionados comunales.

La última provincia en confirmar su fecha fue Salta , que movió las elecciones provinciales y municipales al 16 de mayo . Se renovarán la gobernación, las bancas legislativas y las autoridades de los 60 municipios. La votación se llevará adelante mediante el sistema de Boleta Única Electrónica y sin PASO.

Elecciones 2027: qué provincias adelantaron los comicios

Hasta el momento, cuatro distritos definieron sus respectivos calendarios, con votaciones que se celebrarán entre febrero y junio:

Neuquén : 14 de febrero

: 14 de febrero Santa Fe : PASO el 18 de abril y generales el 13 de junio

: PASO el 18 de abril y generales el 13 de junio Tucumán : 9 de mayo

: 9 de mayo Salta: 16 de mayo

Elecciones 2027: qué provincias todavía analizan desdoblar

Entre los movimientos que siguen de cerca los gobernadores aparece la posibilidad de coordinar una jornada electoral patagónica entre Río Negro, Neuquén y Chubut, una iniciativa mencionada por el gobernador chubutense Ignacio Torres, aunque todavía no tiene definiciones concretas.

También resta conocer qué sucederá con las primarias a nivel nacional. La discusión sobre su continuidad permanece abierta en el Congreso y podría trasladarse a las sesiones extraordinarias, lo que redefinirá la estrategia política para 2027.