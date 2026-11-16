La conductora de MasterChef Celebrity afirmó que su ex gasta en cuentas "que hace dos años quieren instalar pavadas" sobre su vida. "Que risa que todas estén conectadas y pertenezcan a una organización PAGA", reveló la modelo.

Mientras la denuncia por lesiones contra Francesca Icardi sigue su curso , Wanda Nara acusó a Mauro Icardi de violencia digital y aseguró que denunció a "cuentas bots" que "hace dos años quieren instalar pavadas y no llegan a nada" . "Es más digno pagar la cuota de 6 meses de alimentos que adeudas", sentenció la conductora de MasterChef Celebrity en X.

En medio de su guerra con Wanda Nara, la China Suárez pidió un botón antipánico

"Las cuentas BOTS pagas por mi ex , acá en Twitter fueron denunciadas y cada posteo nuevo se agrega a la causa con el número de IP de cada dispositivo donde sale el mensaje ", remarcó la modelo en X junto a videos publicados por dichos perfiles que la mostraban de shopping en Punta del Este.

La actriz agregó: " Inventen lo que quieran total la causa penal sigue su curso y la de ustedes por violencia digital también ". "Gasta donde tenes que gastar la plata bobo que te corren los intereses", deslizó la empresaria.

Además, se hizo eco del pedido de una perimetral que realizó la China Suárez en su contra y la describió como " ridícula funcional al macho ". "Alguien que te tiene “miedo” al otro día te insulta públicamente ???", cuestionó Wanda en la misma red social.

Los tuits de Wanda Nara sobre la denuncia contra Mauro Icardi por violencia digital.

Según relató la periodista Yanina Latorre en sus redes sociales, "la China está pidiendo botón antipánico por amenazas de Wanda. Qué circo pedorro" .

Wanda Nara rompió el silencio tras el escandaloso video con La China Suárez y la acusó de haberlo editado

Luego de que trascendiera el escandaloso video del enfrentamiento entre Wanda Nara y Eugenia "La China" Suárez, en el que la empresaria lanzó una catarata de insultos y amenazas contra la actriz, la conductora de MasterChef Celebrity rompió el silencio y realizó un fuerte descargo en sus redes sociales.

En el material difundido por Angie Balbiani durante el ciclo de espectáculos Puro Show, se puede escuchar a Wanda completamente desbordadamientras lanza una serie de insultos contra la actriz, quien decidió registrar el enfrentamiento con su propio celular. "Sos una negra de mierda que está acá por plata, pelotuda. Ni sabés por qué estás acá", se escucha decir a la empresaria.

La tensión entre ambas escaló todavía más cuando Wanda lanzó una fuerte amenaza: "Te voy a matar. Te mato yo a palos". Lejos de quedarse callada, la China le respondió: "¿A quién vas a matar a palos?", mientras continuaba grabando la situación entre risas.

Finalmente, sobre el final del video, la conductora continuó con las descalificaciones: "Muerta de hambre. Estás acá como una regalada, prostituta".

A través de una historia de Instagram, con letras blancas sobre un fondo negro, la empresaria publicó un contundente mensaje en el que cuestionó el material difundido: "Faltan frases, editaste, dije más cosas… Me tocaron mis hijos, no respondí de mí".